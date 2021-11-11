Оккупационные войска пять раз открывали огонь на Донбассе

За прошедшие сутки, 10 ноября, со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы пять нарушений режима прекращения огня, одно из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе населенного пункта Причепиловка враг вел обстрел из минометов калибра 82 мм. Вблизи Екатериновки в Луганской области оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Широкиного роSSийские наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Около Золотого-4 противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия. Недалеко от Новотошковского вражеские войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра 11 ноября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в среду, 10 ноября, на Донбассе были зафиксированы три нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.