Оккупационные войска пять раз открывали огонь на Донбассе
Потерь среди военнослужащих нет.
За прошедшие сутки, 10 ноября, со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы пять нарушений режима прекращения огня, одно из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе населенного пункта Причепиловка враг вел обстрел из минометов калибра 82 мм. Вблизи Екатериновки в Луганской области оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Широкиного роSSийские наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Около Золотого-4 противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия. Недалеко от Новотошковского вражеские войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра 11 ноября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, в среду, 10 ноября, на Донбассе были зафиксированы три нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.