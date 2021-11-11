Фото: rv.npu.gov.ua

В Ровенской области подожгли автомобиль нардепа из "Слуги народа" Александра Аликсийчука, который он отдал в "безвозмездное пользование" своему помощнику, депутату Дубенского городского совета Артуру Быцю.

"Сегодня ночью я проснулся от сильной вспышки света за окном. Я выбежал во двор и увидел, что моторный отсек авто, который у меня в безвозмездном пользовании, пылает. Собственными силами его удалось погасить. Сразу же вызвал полицию, нашедшую на месте происшествия бутылку с жидкостью и другие доказательства, свидетельствующие о поджоге. Соответственно подал заявление в правоохранительные органы и жду результата. Я лично вижу в этом жалком преступлении политический подтекст. Накануне в мой адрес неоднократно раздавались угрозы физической расправы.И вот как раз перед сессией Дубенского городского совета они перешли к конкретным действиям", - написал Быць в своем фейсбуке.

Фото: rv.npu.gov.ua

Фото: facebook.com/artur.byts.3

По информации полиции, о возгорании машины Skoda Karoq сообщил около двух ночи 46-летний житель города Дубно, который пользуется автомобилем. При этом машина принадлежит 40-летнему ровенчанину.

Издание "Суспільне" уточнило, что этим жителем Ровно является именно Аликсийчук.

"Автомобиль находился во дворе моего помощника, депутата Дубенского городского совета Артура Быця, потому что он время от времени пользуется им по моим задачам на округе. Очевидно, кто-то знал, видел ли, что авто там. Мы высказали свои подозрения правоохранителям, я думаю, что этот поджог касается тех вопросов, над которыми мы работаем", – рассказал он.

Поджигателям не удалось существенно повредить автомобиль.

"Транспортное средство было припарковано на территории частного хозяйства. Около 2 часов неизвестный проник во двор и бросил под иномарку зажигательную смесь. Жителю Дубна удалось самостоятельно потушить пламя. В результате возгорания автомобиль получил незначительные повреждения", - сообщила полиция.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.194 УКУ – умышленное повреждение имущества путем поджога.