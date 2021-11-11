Госкино запретило фильм с участием Зеленского

В запретной ленте нынешний президент сыграл роль Наполеона.

Госкино запретило фильм с участием Зеленского
Фото: kp.ru

Государственное агентство по вопросам кино с 2015 года не выдает прокатного удостоверения фильму "Ржевский против Наполеона", в котором одну из главных ролей сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщают Українські Новини.

"Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм "Ржевский против Наполеона" (РоSSия, 2011, режиссер М.Вайсберг) ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года", - говорится в ответе агентства по запросу УН.

Такие действия Госкино связаны с тем, что с 6 октября 2015 года один из актеров фильма роSSийский комик Юрий Гальцев включен в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Согласно ст. 15 закона "О кинематографии" запрещается прокат фильмов, в которых принимают участие включенные в этот список лица.

"Ржевский против Наполеона" – роSSийско-украинская комедия, вышедшая в прокат в 2012 году. Владимир Зеленский не только сыграл в нем роль Наполеона, но и выступил продюсером фильма вместе со своими компаньонами по "95 кварталу" Сергеем и Борисом Шефирами и Андреем Яковлевым, а также роSSийским режиссером и продюсером Сергеем Ливневым.

Юрий Гальцев сыграл в нем эпизодическую роль мэра.

"Я, между прочим, тоже не последний человек в Европе. Обо мне напишут множество книг, снимут не одну киноленту, а иногда мне кажется, что моим именем назовут какое-нибудь психиатрическое заболевание!", - заявлял герой Зеленского в ленте.

Фильм получил преимущественно отрицательные отзывы в печати.

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