Ляшко анонсировал обязательную вакцинацию для медиков и коммунальщиков
Тех, кто не сделает прививки, отстранят от работы без сохранения зарплаты.
Министерство здравоохранения собирается еще раз расширить список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19 и включить туда медиков, работников органов местного самоуправления и коммунальщиков.
Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Виктор Ляшко.
"Сегодня Министерство здравоохранения направляет на общественное обсуждение и согласование с другими министерства приказ о расширении перечня профессий, вакцинация для которых обязательна", - сказал он.
В него войдут:
- работники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности;
- работники органов местного самоуправления;
- работники предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих коммунальной собственности территориальных общин.
"Государство обеспечило всем необходимым. Вакцины есть. Вакцины есть на выбор. Пункты прививки – рядом", - заявил Ляшко.
Напомним, что перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам против острой респираторной болезни COVID-19, был утвержден приказом Министерства здравоохранения №2153 от 4 октября.
По состоянию на ноябрь 2021 года в него входят:
- работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- работники местных государственных администраций и структурных подразделений;
- работники учреждений высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.
С 9 декабря 2021 года в него войдут:
- работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- работники организаций и учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;
- работники предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4.03.2015 № 83.