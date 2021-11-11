Ляшко анонсировал обязательную вакцинацию для медиков и коммунальщиков

Тех, кто не сделает прививки, отстранят от работы без сохранения зарплаты.

Министерство здравоохранения собирается еще раз расширить список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19 и включить туда медиков, работников органов местного самоуправления и коммунальщиков.

Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Сегодня Министерство здравоохранения направляет на общественное обсуждение и согласование с другими министерства приказ о расширении перечня профессий, вакцинация для которых обязательна", - сказал он.

В него войдут:

работники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности;

работники органов местного самоуправления;

работники предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих коммунальной собственности территориальных общин.

"Государство обеспечило всем необходимым. Вакцины есть. Вакцины есть на выбор. Пункты прививки – рядом", - заявил Ляшко.

Напомним, что перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам против острой респираторной болезни COVID-19, был утвержден приказом Министерства здравоохранения №2153 от 4 октября.

По состоянию на ноябрь 2021 года в него входят:

работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

работники местных государственных администраций и структурных подразделений;

работники учреждений высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

С 9 декабря 2021 года в него войдут: