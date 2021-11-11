Ляшко анонсировал обязательную вакцинацию для медиков и коммунальщиков

Тех, кто не сделает прививки, отстранят от работы без сохранения зарплаты.

Ляшко анонсировал обязательную вакцинацию для медиков и коммунальщиков
Фото: Youtube / МОЗ України

Министерство здравоохранения собирается еще раз расширить список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19 и включить туда медиков, работников органов местного самоуправления и коммунальщиков.

Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Сегодня Министерство здравоохранения направляет на общественное обсуждение и согласование с другими министерства приказ о расширении перечня профессий, вакцинация для которых обязательна", - сказал он.

В него войдут:

  • работники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности;
  • работники органов местного самоуправления;
  • работники предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих коммунальной собственности территориальных общин.

"Государство обеспечило всем необходимым. Вакцины есть. Вакцины есть на выбор. Пункты прививки – рядом", - заявил Ляшко.

Напомним, что перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам против острой респираторной болезни COVID-19, был утвержден приказом Министерства здравоохранения №2153 от 4 октября.

По состоянию на ноябрь 2021 года в него входят:

  • работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
  • работники местных государственных администраций и структурных подразделений;
  • работники учреждений высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

С 9 декабря 2021 года в него войдут:

  • работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
  • работники организаций и учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;
  • работники предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4.03.2015 № 83.

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