СБУ передала Минобороны вооружения на 1 млрд грн, изъятого во время спецопераций

Вооружение было признано вещественными доказательствами в производствах СБУ и находилось под арестом.

СБУ передала Минобороны вооружения на 1 млрд грн, изъятого во время спецопераций
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины передала Министерству обороны крупную партию вооружения – арсенал общей стоимостью около 1 млрд грн, который контрразведка изъяла во время спецопераций.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Вооружение было признано вещественными доказательствами в производствах СБУ и находилось под арестом.

"Учитывая обстановку в государстве, следователи спецслужбы подготовили соответствующее ходатайство: Министерство обороны согласилось принять это военное имущество на баланс, а суд и правительство санкционировали передачу. Это первый подобный случай в истории Украины", - отметили в СБУ.

В частности, СБУ в ходе обысков изъято и передано Министерству обороны вооружения общим весом более 500 тонн: оружие (гранатометы); боеприпасы (мины и выстрелы к гранатометам); взрывчатые вещества (тротил); 36 ракет 5В27Д (входят в состав ЗРК «Печора») и сопутствующее оборудование к ним; составляющие к огнестрельному нарезному оружию; двигатели и комплектующие к авиационной технике (вертолетов Ми-24, самолетов типа «Су» и «МиГ»); комплектующие к бронетанковой технике (БМП, БРДМ, БТР, танкам), зенитно-ракетным комплексам и системам залпового огня; фосфорные и соляные кислоты.

Фото: ssu.gov.ua

Отмечается, что роSSийские государственные компании использовали территорию Украины для транзита товаров военного назначения и с неустановленными целями накапливали их на территории Украины, но не как военное имущество, а как техническое имущество общего потребления. СБУ открыла по этому факту уголовное производство. Также было установлено, что документы о легальном ввозе и хранении военной продукции отсутствовали.

"Использование указанного военного имущества значительно усилит материально-техническое обеспечение и состояние боевой готовности Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении спецслужбы.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в апреле "Укроборонпром" заявил, что готов изготовить вдвое больше вооружения и военной техники из-за эскалации со стороны РоSSии.

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