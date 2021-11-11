Бывшему главному охраннику Януковича сообщили подозрение в дезертирстве

Кобзарь сбежал в РоSSию в 2014 году.

Бывшему главному охраннику Януковича сообщили подозрение в дезертирстве
Констянтин Кобзар
Фото: СЛЕД.net.ua

Государственное бюро расследований сообщило новое подозрение бывшему главному охраннику Виктору Януковичу Константину Кобзарю. Его обвиняют в дезертирстве (ч. 2 ст. 408 УК Украины).

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

"В феврале 2014 года подозреваемый, являясь военнослужащим высшего офицерского состава, с целью укрывания бывшего президента Украины на территории РоSSийской Федерации, незаконно совместно с последним пересек государственную границу Украины. При этом бывший заместитель руководителя Управления государственной охраны Украины [Кобзарь], действуя в интересах экс-президента Украины, для обеспечения его личной безопасности, выбыл на территорию РоSSийской Федерации и до настоящего времени не вернулся", - считает следствие.

Константин Кобзарь во время Революции достоинства занимал должность заместителя начальника Управления государственной охраны – начальника службы безопасности президента.

С 2015 года он находится в розыске по статье 332 Уголовного кодекса о незаконной переправке лиц через государственную границу.

В 2018 году Кобзарь брал участие в суде над Виктором Януковичем, дав показания в режиме видеосвязи. Тогда сообщалось, что он находится на территории оккупированного Россией Крыма.

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