МВД направит 8,5 тыс. человек и вертолеты на усиление охраны границы с Беларусью

Миграционная угроза возможна, но пока ее нет.

МВД направит 8,5 тыс. человек и вертолеты на усиление охраны границы с Беларусью
Фото: mvs.gov.ua

Министерство внутренних дел решило усилить охрану границы с Беларусью.

На сайте МВД сообщается, что на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов из соседней страны дополнительно разместят 8,5 тыс. военнослужащих и полицейских.

"Мы усиливаем пограничные подразделения силами Национальной полиции и Национальной гвардии. Дополнительно будет привлечено около 8,5 тысячи военнослужащих и полицейских. Эта мощная группировка будет состоять из 3 тысяч военнослужащих ГПСУ, 3,5 тысячи - НГУ и 2 тысячи - Нацполиции. Будет дежурить также авиация МВД, в том числе 15 вертолетов, которые обеспечат мобильность и при необходимости будут перебрасывать наши силы на границу", - сказал министр Денис Монастырский, который в четверг полетел в Волынскую область.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в свою очередь сообщил, что на сегодняшний день угрозы для Украины со стороны границы с Беларусью нет.

"Ситуация стабильная и контролируемая, никаких угроз пока для Украины нет. Однако наша служба вместе с Нацполицией и Нацгвардией отрабатывает все возможные сценарии для того, чтобы защитить украинскую границу от возможной попытки прорыва, искусственно организованного толпами мигрантов", - сказал он.

Напомним, в сентябре 2020 года Евросоюз отказался признать легитимность победы Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси и призвал к проведению новых свободных выборов в Беларуси под наблюдением ОБСЕ/БДИПЧ. Окончательно, отношения между ЕС и режимом Лукашенко испортились после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске для задержания оппозиционного блоггера.

В ответ с июня 2021 г. белорусский режим начал целенаправленно организовывать транзит мигрантов в страны Евросоюза. Сначала жертвой избрали Литву, затем – Латвию и Польшу. Ситуация накалилась в начале ноября, когда на польской границе в нейтральной полосе застряли несколько сотен мигрантов. В Польшу их не пускают, а возвратиться в Беларусь им не дают силовики.

После Польши с потоком мигрантов из Беларуси может столкнуться и Украина. 10 ноября состоялось заседание СНБО, на котором было принято решение увеличить количество пограничников на участке границы с Беларусью и привлечь резервы Национальной гвардии и Национальной полиции.

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