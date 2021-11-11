МВД направит 8,5 тыс. человек и вертолеты на усиление охраны границы с Беларусью

Министерство внутренних дел решило усилить охрану границы с Беларусью.

На сайте МВД сообщается, что на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов из соседней страны дополнительно разместят 8,5 тыс. военнослужащих и полицейских.

"Мы усиливаем пограничные подразделения силами Национальной полиции и Национальной гвардии. Дополнительно будет привлечено около 8,5 тысячи военнослужащих и полицейских. Эта мощная группировка будет состоять из 3 тысяч военнослужащих ГПСУ, 3,5 тысячи - НГУ и 2 тысячи - Нацполиции. Будет дежурить также авиация МВД , в том числе 15 вертолетов, которые обеспечат мобильность и при необходимости будут перебрасывать наши силы на границу", - сказал министр Денис Монастырский, который в четверг полетел в Волынскую область.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в свою очередь сообщил, что на сегодняшний день угрозы для Украины со стороны границы с Беларусью нет.

"Ситуация стабильная и контролируемая, никаких угроз пока для Украины нет. Однако наша служба вместе с Нацполицией и Нацгвардией отрабатывает все возможные сценарии для того, чтобы защитить украинскую границу от возможной попытки прорыва, искусственно организованного толпами мигрантов", - сказал он.

Напомним, в сентябре 2020 года Евросоюз отказался признать легитимность победы Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси и призвал к проведению новых свободных выборов в Беларуси под наблюдением ОБСЕ/БДИПЧ. Окончательно, отношения между ЕС и режимом Лукашенко испортились после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске для задержания оппозиционного блоггера.

В ответ с июня 2021 г. белорусский режим начал целенаправленно организовывать транзит мигрантов в страны Евросоюза . Сначала жертвой избрали Литву, затем – Латвию и Польшу . Ситуация накалилась в начале ноября, когда на польской границе в нейтральной полосе застряли несколько сотен мигрантов. В Польшу их не пускают, а возвратиться в Беларусь им не дают силовики.