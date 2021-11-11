Министр культуры Ткаченко написал заявление на увольнение

Последней каплей он назвал передачу Госкино в управление правительства, предпоследней – расходы на культуру в бюджете-2022.

Министр культуры Александр Ткаченко написал заявление об увольнении. Оно уже направлено главе парламента Руслану Стефанчуку.

Среди причин отставки Ткаченко назвал вывод из-под управления Минкульта Госкино. В Facebook он написал, что считает передачу Госкино в управление правительства нелогичной.

Фото: Александр Ткаченко Facebook

"Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют – не мой концепт и ценности. Я согласиться не могу. И оно не единственное", – заявил он.

В качестве примера он привел, что в начале года правительство приняло решение о создании Госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия. Но через несколько месяцев министерство получило письмо от премьера об отзыве представления Минкульутры на создание этих институтов.

"Наполнение операционным функционалом Госискусств также блокировалось. Пишут, что передача Госкино стала для меня последней каплей. Тогда напомню о предпоследней – не менее болезненной. Бюджет на культуру-2022. И характер обсуждения, и финальная сумма для меня неприемлемы", – написал он.

Ткаченко считает, что за время возглавления министерства ему удалось реализовать половину из запланированного.

Напомним, что вчера правительство приняло решение отделить Госкино от Министерства культуры и информационной политики Украины. Самого Ткаченко на заседании Кабмина не было – он находился в командировке в Париже на конференции ЮНЕСКО.

Александр Ткаченко возглавил Минкультуры в июне 2020 года. До этого был депутатом Верховной Рады IX созыва. Его избрали по списку партии "Слуга народа", где он был девятым номером.

Возглавлял комитет по гуманитарной и информационной политике.

До этого с 2008 года занимал должность генерального директора группы "1+1 media", в которую входят такие телеканалы, как "1+1", "2+2", "ТЭТ", "Плюсплюс", "Бигуди", "Униан-ТВ".