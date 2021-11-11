Большинство украинцев недовольны деятельностью ни Зеленского, ни Офиса президента, - опрос

Наибольшее недовольство украинцы выражают работой Верховной Рады.

Большинство украинцев недовольны деятельностью ни Зеленского, ни Офиса президента, - опрос
Фото: dyvys.info

Деятельностью президента Владимира Зеленского удовлетворены 33% граждан.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Не удовлетворены деятельностью главы государства 65% опрошенных. Если же говорить об Офисе президента, то его работой удовлетворены 22% граждан, не удовлетворены 72%.

Работой премьер-министра Дениса Шмыгаля удовлетворены 18%, не удовлетворены 68%. Затруднились оценить работу главы правительства 14% респондентов.

Наибольшее недовольство украинцы выражают работой Верховной Рады – таких граждан 83%. Еще 80% недовольны работой Кабинета Министров.

Идею роспуска украинского парламента и назначение новых выборов поддерживают 58% респондентов. Против этого высказались 38% граждан. Отставку правительства и утверждение нового Кабинета Министров поддерживают 55% опрошенных, против – 39%.

Идею отставки президента и проведение досрочных выборов поддерживают 40%, не поддерживают 58%.

Напомним, согласно опросу, Зеленский и президентская партия "Слуга народа" выиграли бы выборы, если бы они проводились в октябре 2021 года.

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