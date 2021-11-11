Разумков опроверг возможное объединение с Аваковым и Яценюком

Экс-спикер Рады не будет участвовать в проектах, а будет строить свою партию.

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал заявление первого заместителя главы Верховной Рады Александра Корниенко о создании блока "РАЯ".

В эксклюзивном комментарии LB.ua Разумков опроверг возможное объединение с Арсеном Аваковым и Арсением Яценюком.

"У каждого из нас своя идеологическая ниша и позиционирование. Это совершенно правильно сказал Арсен Аваков. У них – правый центр. Я буду ближе к левому центру. Да, и там, и у меня – центризм. Центризм действительно объединит страну. Но общих политических проектов с Арсеном Борисовичем мы не запускали", – сказал он.

Разумков подчеркнул, что подобные слухи запускают из Офиса президента.

"Вы видите: кто запускает эту информацию. Это боты Офиса президента и «говорящие головы», которые у них на зарплате. Они придумали «РАЯ». Но как говорят: «рабов в рай не пускают». Это раз... Но если серьезно, такого проекта нет. Я не буду участвовать в проектах, а буду строить партию. Думаю, что Арсен Борисович и другие коллеги будут тоже строить что-то свое. Если будут", – добавил он.

На прямой вопрос о медийной поддержке Рината Ахметова Разумков напомнил, что сейчас приглашают на эфиры все телеканалы.

"Кроме «1+1» (олигарха Игоря Коломойского) и «Дом». Только они игнорируют. Но это их право. Очень жду, когда они меня пригласят… Это не поддержка, а свобода слова. А то, что мои бывшие коллеги из Офиса президента хотят объединить все под своим началом, все медиапространство, это понятное желание.Однако думаю, что это плохо закончится.С Ахметовым я так и не встречался. Лишь видел Рината Леонидовича на прощании с Ефимом Звягильским (9 ноября в Клубе Кабмина в столице). Но с ним не говорил", – заверил экс-спикер.

Напомним, в эфире одного из телеканалов первый вице-спикер парламента Александр Корниенко обвинил Разумкова в том, что тот якобы пошел на объединение с Аваковым и Яценюком, назвав это "Блок РАЯ". Аваков и Яценюк опровергли данную информацию. Ахметов заявил, что не намерен поддерживать полистилу Разумкова.

5 ноября стало известно о создании Разумковым объединения "Разумная политика". 8 ноября экс-спикер Рады обнародовал фамилии 25 депутатов, вошедших в его межфракционное объединение. Большинство из них – нардепы от "Слуги народа".

После снятия Разумкова с должности главы парламента он неоднократно говорил, что будет формировать собственную политическую силу.