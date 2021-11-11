Зеленский в видеообращении поблагодарил Порошенко за то, что тот доказал действенность закона об олигархах

Президент сыронизировал по поводу передачи акций "5 канала" и "Прямого" новым владельцам.

Зеленский в видеообращении поблагодарил Порошенко за то, что тот доказал действенность закона об олигархах
Фото: Офіс президента

Президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам прокомментировал подписание им закона об олигархах. Он упомянул Петра Порошенко, не называя при этом его имени, в контексте продажи медиаактивов пятого президента.

Зеленский начал с того, что для олигархов Украина "была просто ресурсной базой", а "государственный интерес – незнакомыми словами".

"Политика олигархов-политиков, или политиков-олигархов очень проста: ресурсы не для всех, а только для них. Закон для всех, но только не для них. Они покупают депутатов, лоббирующих их интересы, не замечающих это правоохранителей и судей, которые это прощают. А свои медиа превращают в артиллерию против государства, против конкурентов", – отметил он.

По словам президента, антиолигархический закон – первый шаг, чтобы положить конец такой политике. Зеленский добавил, что "некоторые" говорили о том, что этот закон "пустышка" и не будет работать.

"Некоторые – это один из крупных политиков-олигархов. Несмотря на все его слова, я искренне благодарю его – то, что закон работает, в первый же день доказал этот политик-олигарх. Убеждая, что он только политик, он мужественно потерял частицу себя и своих медиаактивов. Я искренне поздравляю коллективы двух информационных каналов, обретших реальную независимость, которые смогли наконец-то говорить людям правду и свободно работать под руководством новых, незаангажированных и независимых владельцев. Это - народные депутаты из партии этого политика-олигарха", - сыронизировал президент.

Напомним, что законопроект предполагает создание реестра, куда будут вносить лиц со значительным влиянием на политическую жизнь. По прогнозу министра юстиции Дениса Малюськи, реестр заработает в мае 2022 года.

8 ноября, через три дня после подписания закона, Петр Порошенко сообщил о передаче своих активов "5 канала" и "Прямого" журналистам. В пресс-службе "Евросолидарности" заявили, что Порошенко передал свои акции редакциям каналов, поэтому владельцами холдинга являются медийщики, журналисты, общественные деятели и оппозиционные депутаты, которые были журналистами. Дополнительные 10% акций холдинга отведены под участие трудового коллектива медиа, таким образом, трудовые коллективы стали крупнейшим акционером.

Сами каналы объединились в холдинг "Свободные медиа". Совладельцами ООО "Свободные медиа", по данным "Детектор медиа", являются Лариса Губина (ведущая), Ирина Геращенко (нардеп "ЕС"), Светлана Глуховская (журналист), Владимир Мжельский (медиаменеджер), Дмитрий Жданов, Владимир Арьев ( нардеп "ЕС"), Святослав Цеголко (пресс-секретарь Порошенко), Ирина Фриз (нардеп "ЕС"), Яна Конотоп (журналистка) и Виктория Сюмар (нардеп "ЕС").

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