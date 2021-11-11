Зеленский призвал крупный бизнес и журналистов "не разгонять новости" о нехватке угля и газа

"Есть и внутренние вызовы, к сожалению, как правило, созданные искусственно. Их бенефициары хорошо известны вам, их методы – тоже. Каждый год осенью, зимой, некоторые олигархические структуры начинают игру под названием "искусственный дефицит".

Президент Владимир Зеленский призвал крупный бизнес и журналистов прекратить "разгонять новости о нехватке" угля и газа. В своем обращении к украинцам президент предупредил, что в противном случае у государства "заканчивается ангельское терпение, а у кого-то начинается адский период".

"Энергетический кризис не в Украине. Энергетический кризис сегодня в мире. Безусловно, это влияет и на нашу ситуацию, но он точно не так трагичен, как обрисовывают некоторые истеричные медиа, и точно лучше по сравнению со многими другими странами. Цена на газ в Европе впервые в истории пересекла отметки в $1000, а затем пересекла отметку в $2000. В это же время в Украине она составляет $290", – заявил он.

Президент добавил, что в Украине не выросли тарифы, а цена на тепло осталась на уровне прошлого года и будет такой до конца отопительного сезона.

"Есть и внутренние вызовы, к сожалению, как правило, созданные искусственно. Их бенефициары хорошо известны вам, их методы – тоже. Каждый год осенью, зимой, некоторые олигархические структуры начинают игру под названием "искусственный дефицит". Суть очень проста – разгоняются новости о нехватке, и спрос растет. Цена увеличивается, а платим мы с вами", – заявил он.

Президент предупредил, что в этом году эту игру лучше не начинать, потому что "кроме вашего искусственного дефицита есть вполне реальный наш дефицит - дефицит терпения".

"Можно помочь своему государству, показать, что большой бизнес имеет не только большие активы, но и большое сознание, большую ответственность, и именно поэтому он и велик. Это касается и некоторых наших каналов и СМИ ", - заявил Зеленский.

Он добавил, что "не надо кошмарить" новостями о том, что все замерзнут в темноте.

В ноябре в Минэнерго заявили, что запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний Украины опустились ниже 0,5 млн. тонн при гарантированной норме 760 тыс. тонн. За месяц запасы на складах ТЭС сократились на 33,1% (на 236,7 тыс. тонн).

Минэкономики не дало квоты роSSийским компаниям на экспорт энергетического угля в Украину. Это коснулось поставок угля антрацитовой группы по шахтоуправлению "Обуховское" Рината Ахметова в Ростовской области РоSSии на входящую в ДТЭК Луганскую ТЭС. Также РоSSия остановила транзит через ее территорию энергетического угля из Казахстана в Украину.

"Укрэнерго" возложило на ДТЭК ответственность за срыв балансировки энергосистемы и запрос аварийной помощи из Беларуси. Но компания эти обвинения отвергла и заявила, что последние три месяца работает сверх плана по компенсации простоя государственных ТЭС и ТЭЦ.

После этого Государственная инспекция энергетического надзора решила проверить причины аварийной остановки энергоблоков на тепловых электростанциях ДТЭК Рината Ахметова.