Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал-Европа в случае закрытия границ с Беларусью

Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, предупредил Европейский Союз о готовности "жестко ответить" на новые пакеты санкций.

Об этом он заявил сегодня на совещании с руководством Совмина, передает БЕЛТА.

"Слишком много нас начали пугать пятым пакетом. На этот пятый пакет, Роман Александрович (премьер-министр Роман Головченко, – ред.), вам было поручение: мы им прощать ничего не должны. Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте. Меньше беглецов туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь ? Через Украину не пройдет: там роSSийская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, например, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что через Беларусь проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал – Европа, причем в последнее время объемы транзита газа из РоSSии на Запад значительно увеличились.

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши , литовцам и другим безголовым порекомендовал думать, прежде чем говорить. Но это их дело. Закроют – пусть закрывают", – добавил Лукашенко.