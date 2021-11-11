Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал-Европа в случае закрытия границ с Беларусью

"Я бы руководству Польши, литовцам и другим безголовым порекомендовал думать, прежде чем говорить".

Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал-Европа в случае закрытия границ с Беларусью
Фото: скрин видео

Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, предупредил Европейский Союз о готовности "жестко ответить" на новые пакеты санкций.

Об этом он заявил сегодня на совещании с руководством Совмина, передает БЕЛТА.

"Слишком много нас начали пугать пятым пакетом. На этот пятый пакет, Роман Александрович (премьер-министр Роман Головченко, – ред.), вам было поручение: мы им прощать ничего не должны. Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте. Меньше беглецов туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там роSSийская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, например, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что через Беларусь проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал – Европа, причем в последнее время объемы транзита газа из РоSSии на Запад значительно увеличились.

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и другим безголовым порекомендовал думать, прежде чем говорить. Но это их дело. Закроют – пусть закрывают", – добавил Лукашенко.

Напомним, газопровод "Ямал-Европа" протяженностью более 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд кубометров в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz и управляет национальный газотранспортный оператор Gaz-System. Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через Польшу истек год назад. С этого времени его мощности распределяются на основе аукционного бронирования. Так, в сентябре роSSийский монополист выкупил только треть предложенной транзитной мощности газопровода Ямал-Европа.

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