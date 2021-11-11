Монастырский вылетел на Волынь для отработки действий по защите от возможной попытки прорыва украинской границы

На пограничном участке "Грабово" проведут обучение для боевой координации между всеми подчиненными структурами МВД.

Министр внутренних дел Денис Монастырский отправился в Волынскую область для проверки готовности защиты украинской границы от искусственно созданного миграционного кризиса со стороны Белоруссии.

Он вместе с главой Госпогранслужбы Сергеем Дейнеко, главой Национальной полиции Игорем Клименко и заместителем главы Национальной гвардии Украины Юрием Лебедем будут отрабатывать действия по защите от возможной попытки прорыва украинской границы искусственно организованными толпами мигрантов. Также они отработают другие возможные угрозы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД .

В частности, на участке пограничного подразделения "Грабово" проведут обучение для боевой координации между всеми подчиненными структурами МВД : Государственной пограничной службой, Национальной полицией, Национальной гвардией Украины, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Миграционной службой.

"С целью противодействия потенциальному кризису с мигрантами мы привлечем все пять структур МВД без исключения, как единственный кулак внутренней безопасности Украины", - заявил Денис Монастырский.

Напомним, что Беларусь начала фактический шантаж Евросоюза наплывом мигрантов после введения секторальных санкций против Александра Лукашенко в связи с принудительной посадкой самолета и задержанием оппозиционного блогера.

С июня 2021 г. белорусский режим начал целенаправленно организовывать транзит мигрантов в страны Евросоюза .

Сначала под миграционным "ударом" оказалась Литва – Украина даже отправила ей колючую проволоку для укрепления границ.

Теперь мигранты скопились на границе Латвии и Польши . Ситуация накалилась в начале ноября, когда на польской границе в нейтральной полосе застряли несколько сотен мигрантов. В Польшу их не пускают, а возвратиться в Беларусь им не дают силовики.

Из-за угрозы попадания в страну нелегальных мигрантов из Беларуси Украина собирается удвоить количество пограничников.