"Весь мир ясно видит, кто именно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тыс. военных на нашей границе".

Президент Владимир Зеленский впервые через две недели признал скопление роSSийских войск на границе с Украиной. По его данным, речь идет о более чем 100 тыс. военных.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

Зеленский сообщил, что западные партнеры предоставили информацию об "активном перемещении роSSийских войск вдоль украинских границ и увеличении их концентрации".

"Весь мир ясно видит, кто именно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тыс. военных на нашей границе", - сказал президент.

Он подчеркнул, что украинская армия и разведка готовы к любому сценарию, а на восьмом году войны такое поведение РФ "не удивляет и не пугает".

В то же время Зеленский подверг критике тех, кто "поднял гвалт" в соцсетях и медиа.

"Уважаемые, обстрелы, скопления и перемещения войск происходят на фронте восьмой год подряд. Психологическое давление РоSSии на нас давно не действует. Ваша паника точно не поможет, но может помочь противнику, может стать частью информационной войны и принести стране не меньший вред, чем боевые действия", - отметил Зеленский.

Напомним, до сих пор, несмотря на сообщения западных СМИ , украинские власти отрицали наращивание сил РФ на границе. Так, 7 ноября в Офисе президента заявили, что у Украины нет подтверждения информации американских СМИ о наращивании Россией войск в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ.

Неделю назад газета "Washingon Post" написала, что РоSSия снова наращивает войска около границы с Украиной. По версии издания, это происходит на фоне диалога Украины с НАТО и обсуждения перспектив ее вступления в Альянс. В Министерстве обороны на это ответили, что Украина не фиксировала дополнительной переброски роSSийских войск, вооружения и военной техники к государственной границе. Министерство назвало сообщение о наращивании сил "элементом информационно-психологических действий".

На следующий день американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, сделанные 1 ноября в районе роSSийского города Ельня, в 300 км к северу от Сумской области. На них видно большое скопление военной техники. Кроме того, Politico заявило, что в районы близ Брянска и Курска (это еще ближе к границе с Украиной) РоSSия перебросила танковую дивизию, оснащенную Т-80У и САУ. Снимки из этих районов журналисты не опубликовали.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, со своей стороны, отрицал данные западных медиа о наращивании роSSийских войск около Украины.