Из Украины депортировали "криминального авторитета" из санкционного списка СНБО

33-летний гражданин Азербайджана был принудительно возвращен в страну происхождения.

Из Украины депортировали "криминального авторитета" из санкционного списка СНБО

Правоохранители депортировали в Азербайджан "криминального авторитета", включенного в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции.

Отмечается, что 33-летний гражданин Азербайджана был принудительно возвращен в страну происхождения, также ему на три года запрещен въезд на территорию Украины.

"Мужчина входит в семейное окружение одного из «воров в законе». Имея связи в криминальной среде, он контролировал деятельность этнических преступных групп, «специализирующихся» на имущественных преступлениях, в том числе вымогательствах", - говорится в сообщении.

В начале ноября, несмотря на запрет, мужчина незаконно попал в Украину. Как только об этом факте стало известно сотрудникам управления стратегических расследований Нацполиции в городе Киеве, они установили его местонахождение и приняли меры по его принудительному возвращению.

Напомним, в июле Национальная полиция выдворила в РоSSию "криминального авторитета" из санкционного списка СНБО.

В начале июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине не осталось ни одного "вора в законе". По подсчетам СНБО, на территории Украины находились 111 "уголовных авторитетов", внесенных в санкционный список. Потом их осталось 42, но и этих рассчитывают выдворить.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Одри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКООдри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКО
Послы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУПослы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУ
Генсек Совета Европы посетила админграницу с оккупированным КрымомГенсек Совета Европы посетила админграницу с оккупированным Крымом
Экс-нардеп Звягильский умер от осложнений ковидаЭкс-нардеп Звягильский умер от осложнений ковида
В суд направлено 56 дел из-за нарушений на выборах мэра Харькова, - ЦИКВ суд направлено 56 дел из-за нарушений на выборах мэра Харькова, - ЦИК
Блок рекламы


Похожие новости
СНБО может рассмотреть новые санкционные списки от МВД, - МонастырскийСНБО может рассмотреть новые санкционные списки от МВД, - Монастырский
СБУ рекомендовала СНБО наложить санкции на новых владельцев самолетов, которые летали в РоSSиюСБУ рекомендовала СНБО наложить санкции на новых владельцев самолетов, которые летали в РоSSию
Секретарь СНБО предложил социал-демократам Германии разместить мигрантов из Беларуси в Бундестаге или у себя домаСекретарь СНБО предложил социал-демократам Германии разместить мигрантов из Беларуси в Бундестаге или у себя дома
СНБО обсудит ситуацию на границе с Беларусью, - ДаниловСНБО обсудит ситуацию на границе с Беларусью, - Данилов
В Крыму по подозрению в шпионаже в пользу Украины задержали бывшего мэра СимеизаВ Крыму по подозрению в шпионаже в пользу Украины задержали бывшего мэра Симеиза
Зеленский созывает заседание СНБОЗеленский созывает заседание СНБО
Минветеранов объяснило предоставление статуса УБД заместителю секретаря СНБО ДемченкоМинветеранов объяснило предоставление статуса УБД заместителю секретаря СНБО Демченко
ЕС официально исключил Украину из "зеленого списка" из-за вспышки COVID-19ЕС официально исключил Украину из "зеленого списка" из-за вспышки COVID-19
МИД Украины направил Грузии ноту из-за перевода Саакашвили в тюремную больницуМИД Украины направил Грузии ноту из-за перевода Саакашвили в тюремную больницу
Офис президента засекретил результаты люстрационной проверки заместителя секретаря СНБО Демченко, - "Схемы"Офис президента засекретил результаты люстрационной проверки заместителя секретаря СНБО Демченко, - "Схемы"
Последние новости
Подгружаем последние новости