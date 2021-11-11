Из Украины депортировали "криминального авторитета" из санкционного списка СНБО

Правоохранители депортировали в Азербайджан "криминального авторитета", включенного в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции.

Отмечается, что 33-летний гражданин Азербайджана был принудительно возвращен в страну происхождения, также ему на три года запрещен въезд на территорию Украины.

"Мужчина входит в семейное окружение одного из «воров в законе». Имея связи в криминальной среде, он контролировал деятельность этнических преступных групп, «специализирующихся» на имущественных преступлениях, в том числе вымогательствах", - говорится в сообщении.

В начале ноября, несмотря на запрет, мужчина незаконно попал в Украину. Как только об этом факте стало известно сотрудникам управления стратегических расследований Нацполиции в городе Киеве , они установили его местонахождение и приняли меры по его принудительному возвращению.

Напомним, в июле Национальная полиция выдворила в РоSSию "криминального авторитета" из санкционного списка СНБО.

В начале июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине не осталось ни одного "вора в законе". По подсчетам СНБО, на территории Украины находились 111 "уголовных авторитетов", внесенных в санкционный список. Потом их осталось 42, но и этих рассчитывают выдворить.