Ахметов заявил, что не собирается поддерживать политсилу Разумкова и не знаком с ним

Он также заверил, что не оказывает ему медийной поддержки.

Ринат Ахметов заявил, что не планирует оказывать поддержку политсиле бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

В комментарии "РБК-Украина" бизнесмен отметил, что даже не знаком с Разумковым.

Информацию о том, что финансированием будущей гипотетической партии бывшего главы Верховной Рады будет заниматься Ахметов, распространяли собеседники СМИ в правящей команде.

"Нет, это неправда. С Дмитрием Разумковым я, к сожалению, даже не знаком. Я ушел из политики в 2012 году и не планирую возвращаться – ни самостоятельно, ни поддерживая какие-либо партии или отдельных политиков", – сказал Ахметов.

Он также уверен, что не оказывает Разумкову медийной поддержки в СМИ , которыми владеет.

"У каналов есть независимая редакционная политика, и журналисты сами решают, кого приглашать и какие темы обсуждать", – заявил бизнесмен.

Напомним, в эфире одного из телеканалов первый вице-спикер парламента Александр Корниенко обвинил Разумкова в том, что тот якобы пошел на объединение с Аваковым и Яценюком, назвав это "Блок РАЯ".

Представительница Яценюка Ольга Лаппо в ответе на запрос LB.ua опровергла эту информацию.

"В ответ на ваш запрос сообщаем, что никакие переговоры о создании политической силы, о которой вы упоминаете, не ведутся", – говорится в ответе пресс-службы Арсения Яценюка.

Также информацию об объединении с Разумковым опроверг бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. Он пожелал Разумкову успеха, но сказал, что данные об их сотрудничестве являются фейком.

Пока Разумков не объявлял о создании собственной партии, но стал лидером межфракционного объединения "Разумная политика", в состав которой вошли 25 нардепов, преимущественно из "Слуги народа".