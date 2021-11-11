Ахметов заявил, что не собирается поддерживать политсилу Разумкова и не знаком с ним
Он также заверил, что не оказывает ему медийной поддержки.
Ринат Ахметов заявил, что не планирует оказывать поддержку политсиле бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
В комментарии "РБК-Украина" бизнесмен отметил, что даже не знаком с Разумковым.
Информацию о том, что финансированием будущей гипотетической партии бывшего главы Верховной Рады будет заниматься Ахметов, распространяли собеседники СМИ в правящей команде.
"Нет, это неправда. С Дмитрием Разумковым я, к сожалению, даже не знаком. Я ушел из политики в 2012 году и не планирую возвращаться – ни самостоятельно, ни поддерживая какие-либо партии или отдельных политиков", – сказал Ахметов.
Он также уверен, что не оказывает Разумкову медийной поддержки в СМИ, которыми владеет.
"У каналов есть независимая редакционная политика, и журналисты сами решают, кого приглашать и какие темы обсуждать", – заявил бизнесмен.
Напомним, в эфире одного из телеканалов первый вице-спикер парламента Александр Корниенко обвинил Разумкова в том, что тот якобы пошел на объединение с Аваковым и Яценюком, назвав это "Блок РАЯ".
Представительница Яценюка Ольга Лаппо в ответе на запрос LB.ua опровергла эту информацию.
"В ответ на ваш запрос сообщаем, что никакие переговоры о создании политической силы, о которой вы упоминаете, не ведутся", – говорится в ответе пресс-службы Арсения Яценюка.
Также информацию об объединении с Разумковым опроверг бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. Он пожелал Разумкову успеха, но сказал, что данные об их сотрудничестве являются фейком.
Пока Разумков не объявлял о создании собственной партии, но стал лидером межфракционного объединения "Разумная политика", в состав которой вошли 25 нардепов, преимущественно из "Слуги народа".