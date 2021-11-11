"Голос" призывает НАПК возобновить государственное финансирование партии

Партия не получила финансирование за четвертый квартал.

"Голос" призывает НАПК возобновить государственное финансирование партии
Фото: facebook/Кіра Рудик

Партия «Голос» призывает руководство Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) прекратить попытки лишить партию финансирования. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном в фейсбуке.

Там, в частности, отмечается, что «Голос» расценивает действия НАПК, направленные на приостановление государственного финансирования политсилы, как политическое давление на оппозицию - среди парламентских партий только она не получила финансирования за 4 квартал.

«Партия "Голос" всегда последовательно и эффективно отстаивала развитие антикоррупционной инфраструктуры в Украине. «Голос» инициировал и поддерживал законопроекты, направленные на развитие и защиту НАБУ, НАПК, ВАКС и САП, выступал главным парламентским драйвером судебной реформы.

Однако за последние 11 месяцев мы наблюдаем недопустимое использование одного из ключевых антикоррупционных институтов — НАПК — для политического давления на оппозицию. В январе 2021 года НАПК с нарушением законов юридических (и законов логики) решило лишить партию «Голос» государственного финансирования», - говорится в заявлении.

В «Голосе» отмечают, что в судебном порядке доказали право на финансирование.

«При распределении финансирования на 4 квартал 2021 года НАПК игнорирует как нормы закона о государственном финансировании партий, так и решения судов, подтверждающих правильность правовой позиции партии «Голос».

Мы призываем руководство НАПК прекратить игнорировать требования законов Украины и вернуть государственное финансирование «Голоса». В случае давления со стороны третьих лиц, принуждающих НАПК к противоправным действиям, требуем сообщить обществу фамилии и должности этих лиц», - резюмировали в партии.

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