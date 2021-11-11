"Голос" призывает НАПК возобновить государственное финансирование партии

Партия не получила финансирование за четвертый квартал.

Партия «Голос» призывает руководство Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) прекратить попытки лишить партию финансирования. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном в фейсбуке.

Там, в частности, отмечается, что «Голос» расценивает действия НАПК, направленные на приостановление государственного финансирования политсилы, как политическое давление на оппозицию - среди парламентских партий только она не получила финансирования за 4 квартал.

«Партия "Голос" всегда последовательно и эффективно отстаивала развитие антикоррупционной инфраструктуры в Украине. «Голос» инициировал и поддерживал законопроекты, направленные на развитие и защиту НАБУ, НАПК, ВАКС и САП, выступал главным парламентским драйвером судебной реформы.

Однако за последние 11 месяцев мы наблюдаем недопустимое использование одного из ключевых антикоррупционных институтов — НАПК — для политического давления на оппозицию. В январе 2021 года НАПК с нарушением законов юридических (и законов логики) решило лишить партию «Голос» государственного финансирования», - говорится в заявлении.

В «Голосе» отмечают, что в судебном порядке доказали право на финансирование.

«При распределении финансирования на 4 квартал 2021 года НАПК игнорирует как нормы закона о государственном финансировании партий, так и решения судов, подтверждающих правильность правовой позиции партии «Голос».

Мы призываем руководство НАПК прекратить игнорировать требования законов Украины и вернуть государственное финансирование «Голоса». В случае давления со стороны третьих лиц, принуждающих НАПК к противоправным действиям, требуем сообщить обществу фамилии и должности этих лиц», - резюмировали в партии.