США не считают, что РоSSия использует газ как оружие, - Блинкен

Штаты следят за развитием ситуации на энергетических рынках и за действиями РоSSии, а также не снимают с себя обязательства наложить санкции.

США не считают, что РоSSия использует газ как оружие, - Блинкен
Фото: kmu.gov.ua

Государственный департамент США считает, что действия РоSSии в энергетической отрасли не пересекли линию, когда можно говорить, что Москва использует газ как оружие.

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне, передает "Европейская правда".

Блинкен отметил, что США следят за развитием ситуации на энергетических рынках и за действиями РоSSии, а также не снимают с себя обязательства наложить санкции, если РоSSия будет "использовать газ как оружие". Соответствующее обещание также дали летом США и Германия, достигнув договоренности, позволившей достроить "Северный поток-2".

"РоSSия раньше уже использовали газ как оружие, и сейчас мы следим, не появятся ли признаки того, что она планирует это сделать снова... Как только РоSSия будет использовать газ как оружие, мы, а также Германия, будем готовы на решительные шаги", - заявил он.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, почему США не считают некорректными текущие действия РоSSии, дестабилизирующие европейский энергетический рынок, Блинкен уточнил, что считает "красной" линией полное прекращение поставок газа по территории Украины, как это было в 2009 году. Пока, напомнил он, транзит сохраняется.

Кулеба не согласился с американским коллегой. "Мы считаем, что РоSSия уже использует газ как оружие", - заявил он, добавив, что РоSSия должна получить "четкий сигнал из Берлина и Вашингтона" о недопустимости проводимого ею энергетического шантажа.

Как известно, за последние месяцы из-за нехватки поставок газа в Европе несколько раз взлетели цены на газ, что уже привело к банкротству ряда предприятий. РоSSия обещает увеличить поставки в случае начала работы газопровода "Северный поток-2". Однако сертификация газопровода может затянуться до мая следующего года.

Напомним, транзит газа через Украину с начала года уменьшился почти вдвое. Пятилетним контрактом Украины с "Газпромом" предусмотрено 109 млн кубометров, а фактически с 1 января транзит снизился со 186 до 124 млн куб. м газа в сутки, 1 сентября объем транзита снизился до 109 млн куб. м в сутки, с 1 октября – до 85 млн куб. м, с 1 ноября – до 56,7 куб. м в день.

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