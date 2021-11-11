В Грузии разрешили вакцинировать детей от 12 лет

До этого времени вакцинироваться Pfizer в Грузии могли только граждане старше 16 лет.

Совет по иммунизации Грузии позволил делать прививку от коронавируса детям от 12 до 15 лет вакциной производства компании Pfizer.

Как сообщает Georgia Today, об этом заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамара Габуния.

"Совет поддержал процесс вакцинации в возрастной группе от 12 до 15 лет двумя дозами вакцины Pfizer по решению и согласию родителей, что является необходимым условием в случае медицинского вмешательства для несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

До этого времени вакцинироваться Pfizer в Грузии могли только граждане старше 16 лет.

Напомним, вакцинация в 11 раз уменьшает риск смертности от штамма коронавируса "Дельта". Таковы результаты исследования американского Центра по контролю и профилактике болезней.