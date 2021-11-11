В Грузии разрешили вакцинировать детей от 12 лет

До этого времени вакцинироваться Pfizer в Грузии могли только граждане старше 16 лет.

В Грузии разрешили вакцинировать детей от 12 лет
Фото: kyivcity.gov.ua

Совет по иммунизации Грузии позволил делать прививку от коронавируса детям от 12 до 15 лет вакциной производства компании Pfizer.

Как сообщает Georgia Today, об этом заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамара Габуния.

"Совет поддержал процесс вакцинации в возрастной группе от 12 до 15 лет двумя дозами вакцины Pfizer по решению и согласию родителей, что является необходимым условием в случае медицинского вмешательства для несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

До этого времени вакцинироваться Pfizer в Грузии могли только граждане старше 16 лет.

Напомним, вакцинация в 11 раз уменьшает риск смертности от штамма коронавируса "Дельта". Таковы результаты исследования американского Центра по контролю и профилактике болезней.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Одри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКООдри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКО
Послы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУПослы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУ
Генсек Совета Европы посетила админграницу с оккупированным КрымомГенсек Совета Европы посетила админграницу с оккупированным Крымом
В суд направлено 56 дел из-за нарушений на выборах мэра Харькова, - ЦИКВ суд направлено 56 дел из-за нарушений на выборах мэра Харькова, - ЦИК
ВСУ увеличат число ударных беспилотников "Байрактар"ВСУ увеличат число ударных беспилотников "Байрактар"
Блок рекламы


Похожие новости
Власти Грузии объяснили причину перевода Саакашвили в тюремную больницуВласти Грузии объяснили причину перевода Саакашвили в тюремную больницу
МИД Украины направил Грузии ноту из-за перевода Саакашвили в тюремную больницуМИД Украины направил Грузии ноту из-за перевода Саакашвили в тюремную больницу
В Грузии пожилых людей будут поощрять к вакцинации одноразовой надбавкой к пенсииВ Грузии пожилых людей будут поощрять к вакцинации одноразовой надбавкой к пенсии
Омбудсмен Денисова просит власти Грузии перевести Саакашвили в больницуОмбудсмен Денисова просит власти Грузии перевести Саакашвили в больницу
Оккупанты через 1,5 месяца разрешили доставить в Старомарьевку уголь от Красного КрестаОккупанты через 1,5 месяца разрешили доставить в Старомарьевку уголь от Красного Креста
Шмигаль призвал депутатов и граждан вакцинироваться и показал свой ковид-серификатШмигаль призвал депутатов и граждан вакцинироваться и показал свой ковид-серификат
Арахамия назвал трех "слуг народа", которые не будут вакцинироваться против ковидаАрахамия назвал трех "слуг народа", которые не будут вакцинироваться против ковида
Президент Грузии: Саакашвили не будет помилованПрезидент Грузии: Саакашвили не будет помилован
Индонезия позволила CoronaVac для прививки детей от 6 летИндонезия позволила CoronaVac для прививки детей от 6 лет
Во втором туре местных выборов в Грузии побеждает правящая партия (обновлено)Во втором туре местных выборов в Грузии побеждает правящая партия (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости