Украина и США подписали обновленную Хартию стратегического партнерства

Обновленный документ отвечает новым реалиям безопасности, связанным с агрессией РоSSии против Украины.

Украина и США подписали обновленную Хартию стратегического партнерства
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба
Фото: mfa.gov.ua

Украина и Соединенные Штаты Америки подписали обновленную Хартию стратегического партнерства между государствами. Документ содержит некоторые новые положения по сравнению с утвержденными в 2008 году.

Текст Хартии обнародован на сайте МИД Украины. Документ был подписан в рамках заседания Комиссии стратегического партнерства Украины с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и Госсекретаря США Энтони Блинкена.

"США поддерживают Украину в противодействии роSSийской агрессии и защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Мы благодарны американским партнерам за готовность в дальнейшем расширять безопасное и оборонное взаимодействие с Украиной. Лучший способ сдержать агрессивную РоSSию - это дать Кремлю понять, что Украина сильна и имеет сильных партнеров, которые не оставят ее наедине с агрессором. Именно такой сигнал мы послали сегодня Москве", - заявил Дмитрий Кулеба в Вашингтоне по итогам встреч и заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США.

Обновленный документ отвечает новым реалиям безопасности, связанным с агрессией РоSSии против Украины. США обязуются поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

Также Хартия предусматривает расширение сотрудничества по укреплению обороноспособности государства, усилению безопасности в Европе и Черноморском регионе, в частности, путем укрепления энергетической безопасности.

Кроме того, США в условиях агрессии со стороны РФ поддерживают стремление Украины к членству в европейских и евроатлантических институциях. Штаты признают право Украины самостоятельно решать внешнеполитическое будущее без внешнего вмешательства.

Новая редакция Хартии содержит положительную оценку усилий Украины в реформах и закрепляет поддержку со стороны США плана трансформации украинской экономики.

Комиссия стратегического партнерства была создана в 2009 году, когда Украину посещал на тот момент еще вице-президент Джо Байден. Периодически она проводила заседания, однако в последние годы – нечасто. Заседание Комиссии проводилось в 2018 году, в Вашингтон летал тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин.

Активизировать и реформировать партнерство в таком формате было условлено по результатам встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена.

Вариант Хартии от 2008 года содержал, среди прочего, подтверждение важности гарантий безопасности, закрепленных в Трехстороннем заявлении Президентов США, РоSSийской Федерации и Украины от 14 января 1994 г., и Будапештского меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 г. года.

Документ содержал пять разделов – "Принципы сотрудничества", "Сотрудничество в сфере обороны и безопасности", "Экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество", "Укрепление демократии" и "Активизация контактов между людьми и культурных обменов".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Одри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКООдри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКО
Послы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУПослы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУ
Генсек Совета Европы посетила админграницу с оккупированным КрымомГенсек Совета Европы посетила админграницу с оккупированным Крымом
В суд направлено 56 дел из-за нарушений на выборах мэра Харькова, - ЦИКВ суд направлено 56 дел из-за нарушений на выборах мэра Харькова, - ЦИК
ВСУ увеличат число ударных беспилотников "Байрактар"ВСУ увеличат число ударных беспилотников "Байрактар"
Блок рекламы


Похожие новости
Украина удвоит количество пограничников на границе с БеларусьюУкраина удвоит количество пограничников на границе с Беларусью
НАН: Украина, вероятно, уже вышла на пик осенней волны COVID-19НАН: Украина, вероятно, уже вышла на пик осенней волны COVID-19
Украина начинает переговоры с США об отмене пошлины на импорт сталиУкраина начинает переговоры с США об отмене пошлины на импорт стали
Украина усиливает охрану границы с Беларусью, - ЕнинУкраина усиливает охрану границы с Беларусью, - Енин
Украина до конца недели получит 2,4 млн доз вакцины Pfizer, - ЛяшкоУкраина до конца недели получит 2,4 млн доз вакцины Pfizer, - Ляшко
Украина откроет новые КПП на границе с РумыниейУкраина откроет новые КПП на границе с Румынией
Украина ждет первого доклада Генсекретаря Совета Европы по ситуации в КрымуУкраина ждет первого доклада Генсекретаря Совета Европы по ситуации в Крыму
Нацгвардии Украины и Калифорнии подписали Меморандум о сотрудничествеНацгвардии Украины и Калифорнии подписали Меморандум о сотрудничестве
Украина готова помочь оставшимся без газа из-за аварии Венгрии и СербииУкраина готова помочь оставшимся без газа из-за аварии Венгрии и Сербии
Украина должна перестать называть беспилотники "Bayraktar" турецкими, - ЧавушоглуУкраина должна перестать называть беспилотники "Bayraktar" турецкими, - Чавушоглу
Последние новости
Подгружаем последние новости