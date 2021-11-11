Евросоюз может профинансировать строительство "стены" на границе с Беларусью
Соответствующее решение должна принять Еврокомиссия.
Европейский Союз имеет юридические и физические возможности для профинансирования строительства заграждения на границах Литвы и Польши с Беларусью.
Об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель, передает "Укринформ".
"По оценке Европейского совета, на базе существующих правовых норм можно профинансировать строительство инфраструктуры на границе", - заявил Мишель во время совместной пресс-конференции в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.
По его словам, соответствующее решение должна принять Еврокомиссия.
Мишель уточнил, что речь идет об инфраструктуре протяженностью 600-700 км на границе Польши и Литвы с Белоруссией.
В ночь на 10 ноября две группы мигрантов прорвались через границу Польши. Всех их задержали и отправили в Белоруссию.
В Польше убеждены, что за миграционным кризисом на границе с Беларусью стоит РоSSия. В Варшаве считают, что по плану Путина поток мигрантов должен дестабилизировать Европейский Союз.
Из-за критической ситуации с наплывом иностранцев Литва впервые за время независимости объявила чрезвычайное положение.