Министр культуры и информполитики Ткаченко уходит в отставку, - СМИ

Этот шаг связан с принятым правительственным решением отделить Госкино от Министерства культуры и информационной политики Украины.

Александр Ткаченко утром 11 ноября подаст заявление об отставке с должности министра культуры и информационной политики. Этот шаг связан с принятым правительственным решением отделить Госкино от Министерства культуры и информационной политики Украины.

Об этом пишет "Украинская правда. Жизнь" с ссылкой на собственные источники.

"Министр узнал результат постфактум, поскольку в это время был в командировке в Париже на 41 сессии генеральной конференции ЮНЕСКО. Фактически с подачи ОПУ Кабмин без согласования с Минкультом передал полномочия в Госкино по формированию и реализации политики в сфере кино. Юридически такой орган, как Госкино, не может оставаться в статусе ЦОИВ. Теперь Госкино должно стать Министерством кино", – рассказал собеседник издания.

Источник называет отделение Госкино "последней каплей для Ткаченко".

"Ему с февраля 2021 г. не утверждают создание отдельных центральных органов исполнительной власти, таких как Госинспекция и Госслужба охраны культурного наследия, ссылаясь на то, что все это нужно оставить в министерстве. Что так же противоречит логике внедрения ЦОИВ".

Министр выступал против обособления Госкино, ведь, по словам собеседника, "это противоречит логике реформы, начатой еще до того, как Ткаченко стал министром".

Речь идет о передаче операционных функций в соответствующие центральные органы исполнительной власти - Госискусств, Госкино, недавно Гостуризма, Госэтнополитики и т.д., когда за министерством оставалась функция формирования политики, стратегий и координация деятельности ЦОИВ и регионов в сфере культуры и медиа.

Напомним, 3 ноября Верховная Рада отправила в отставку пятерых членов правительства: первого вице-премьера - министра экономики Алексея Любченкл, вицепремьера – министра стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, вице-премьера и руководителя Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, министра обороны Андрея Тарана и экологии Романа Абрамовского. Сегодня ведомства получили новых руководителей: министром обороны стал Резнмков, его место в Минреинтеграции заняла нардеп Ирина Верещук. Руководитель ГМС Павел Рябикин стал министром стратегических отраслей промышленности, а заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко села в кресло первого вице-премьера и министра экономики.