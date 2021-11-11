Зеленский надеется, что вакцинация объединит украинцев

"Медицинская система готова как никогда, но не следует проверять это на себе".

Зеленский надеется, что вакцинация объединит украинцев
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что идея всеобщей вакцинации сможет объединить всех украинцев.

Об этом он заявил в видеообращении, обнародованном в среду в его телеграмм-канале.

"Что объединит завтра украинцев, которые хотят, чтобы эти 40 миллионов (население Украины – ред.) не превратились в 20? Все они будут вакцинированы!" - сказал Зеленский.

"Мы готовы ко всему и обеспечены всем. Работает 536 учреждений, есть 76 тысяч коек, из них 72 тысячи с кислородом. Медицинская система готова как никогда, но не следует проверять это на себе. Шуткам о том, какая мы сильная нация и что нам радиация – не нужно давать вторую жизнь. Нужно всем беречь свою собственную", - добавил он.

Напомним, во вторник, 9 ноября, в Украине подтвердили 23 283 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 1539 детей и 529 медработников.

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