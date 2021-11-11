Зеленский надеется, что вакцинация объединит украинцев
"Медицинская система готова как никогда, но не следует проверять это на себе".
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что идея всеобщей вакцинации сможет объединить всех украинцев.
Об этом он заявил в видеообращении, обнародованном в среду в его телеграмм-канале.
"Что объединит завтра украинцев, которые хотят, чтобы эти 40 миллионов (население Украины – ред.) не превратились в 20? Все они будут вакцинированы!" - сказал Зеленский.
"Мы готовы ко всему и обеспечены всем. Работает 536 учреждений, есть 76 тысяч коек, из них 72 тысячи с кислородом. Медицинская система готова как никогда, но не следует проверять это на себе. Шуткам о том, какая мы сильная нация и что нам радиация – не нужно давать вторую жизнь. Нужно всем беречь свою собственную", - добавил он.
Напомним, во вторник, 9 ноября, в Украине подтвердили 23 283 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 1539 детей и 529 медработников.