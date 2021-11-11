СНБО может рассмотреть новые санкционные списки от МВД, - Монастырский
Продолжается серьезная работа относительно пребывания определенных лиц.
Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что СНБО по представлению Национальной полиции и Министерства внутренних дел в ближайшее время может рассмотреть следующие списки о наложении санкций на определенных лиц.
Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания СНБО.
"О следующих шагах – они выглядят следующим образом: актуализация данных в санкционных списках, - здесь идет серьезная работа в отношении пребывания (определенных лиц – ред.) в этих списках. Также это составление следующих списков, которые могут быть в ближайшее время рассмотрены по представлению Нацполиции" и МВД правительством и СНБО", - сказал Монастырский.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов 15 октября сообщил, что в санкционные списки контрабандистов и "воров в законе" ошибочно внесли 108 человек. Экс-заместитель директора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало сообщил, что Министерство внутренних дел времен Арсена Авакова никого ошибочно не "засчитывало" в криминалитет, а нынешние изменения в санкционном списке "косметические".