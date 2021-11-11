СНБО может рассмотреть новые санкционные списки от МВД, - Монастырский

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что СНБО по представлению Национальной полиции и Министерства внутренних дел в ближайшее время может рассмотреть следующие списки о наложении санкций на определенных лиц.

Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания СНБО.

"О следующих шагах – они выглядят следующим образом: актуализация данных в санкционных списках, - здесь идет серьезная работа в отношении пребывания (определенных лиц – ред.) в этих списках. Также это составление следующих списков, которые могут быть в ближайшее время рассмотрены по представлению Нацполиции" и МВД правительством и СНБО", - сказал Монастырский.