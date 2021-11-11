Во Франции объявили о начале пятой волны коронавируса

Министерство здравоохранения Франции рассматривает вопрос о начале вакцинации для детей младше 12-летнего возраста.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил о начале пятой волны COVID-19 в стране.

Об этом сообщает Le Figaro.

По словам политика, возобновление эпидемии во Франции явно напоминает о начале пятой волны.

"Разница состоит в том, что, поскольку мы массово вакцинированы, мы можем преодолеть эту волну", - сказал он.

Веран также отметил, что Министерство здравоохранения рассматривает вопрос о начале вакцинации для детей младше 12-летнего возраста.

Также во Франции рассматривают повторную вакцинацию для лиц моложе 50 лет.

Напомним, совет по иммунизации Грузии разрешил делать прививки от коронавируса детям от 12 до 15 лет вакциной производства компании Pfizer.