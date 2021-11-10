США предупредили РоSSию о последствиях из-за концентрации войск на границе с Украиной

Вашингтон "продолжит поддерживать Украину и осуждать любую роSSийскую агрессию по отношению к Украине в любом виде".

США предупредили власти РФ о потенциальных негативных последствиях перебрасывания роSSийских войск к границе с Украиной.

Об этом заявила помощница главы госдепа по Европе и Евразии Карен Донфрид, передает "Интерфакс-Украина".

В интервью Associated Press Донфрид отметила, что роSSийские официальные лица уведомлены Вашингтоном о "возможных последствиях" за "необычную военную активность вблизи Украины".

Донфрид в составе американской делегации под руководством главы ЦРУ Уильяма Бернса на прошлой неделе посетила Москву, а затем отправилась в Киев .

"Каждый раз, когда мы видим подозрительную роSSийскую военную активность вблизи Украины, мы даем понять, что любая эскалация или агрессивные действия вызовет серьезную обеспокоенность в США ", - добавила она.

Помощница госсекретаря США также отметила, что Вашингтон "продолжит поддерживать Украину и осуждать любую роSSийскую агрессию по отношению к Украине в любом виде".

Говоря о переговорах в Москве, Донфрид сказала, что директор ЦРУ "успешно передал то послание, которое он счел необходимым донести до них".

В конце октября газета Washingon Post написала, что РоSSия снова наращивает войска возле границы с Украиной. По версии издания, это происходит на фоне диалога Украины с НАТО и обсуждения перспектив ее вступления в альянс. Однако в Минобороны эту информацию опровергли.

На следующий день американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, сделанные 1 ноября в районе роSSийского города Ельня, в 300 км севернее Сумской области. На них видно большое скопление военной техники.

Кроме того, Politico заявило, что в районы близ Брянска и Курска (это еще ближе к границе с Украиной) РоSSия перекинула танковую дивизию, оснащенную Т-80У и САУ. Снимки из этих районов журналисты не опубликовали.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов со своей стороны опроверг данные западных медиа о наращивании роSSийских войск возле Украины.

6 ноября стало известно, что директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Москву, чтобы разобраться в намерениях РоSSии относительно Украины и предупредить о внимании США к ситуации на украинской границе.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что тема Украины обсуждалась во время визита Бернса.