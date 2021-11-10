Оккупационные войска трижды нарушили режим тишины на Донбассе

Потерь среди военнослужащих нет.

Оккупационные войска трижды нарушили режим тишины на Донбассе
Фото: pravda.com.ua

С начала суток со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации зафиксировано три нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе населенного пункта Причепиловка противник вел обстрел из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Екатериновки Луганщины оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Широкиного роSSийские наемники осуществили обстрел из гранатометов различных систем, а также из стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих нет.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - отметили в штабе.

Напомним, по состоянию на 7:00 среды, 10 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сохранялась тишина.

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