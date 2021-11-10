Палач из "Изоляции" Куликовский не заключал соглашения со следствием, - Баканов

Глава СБУ подчеркнул, что преступник будет привлечен к ответственности.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов опроверг информацию о том, что бывший руководитель подпольной тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке Денис Куликовский имел соглашение со следствием.

Об этом Баканов рассказал на брифинге в Киеве , передает "Интерфакс-Украина".

"Он не мог заключать никаких соглашений со Службой безопасности Украины. Лично со мной он 100% никаких соглашений не заключал. Если бы он соответствующие соглашения заключил, то я думаю, что его никогда бы не задержали, по моему личному субъективному убеждению", – сказал глава СБУ .

Он подчеркнул, что главное – это то, что Куликовский задержан и будет привлечен к ответственности.

Напомним, 9 ноября контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего боевика террористической организации "ДНР", главу незаконной тюрьмы "Изоляция" Куликовского. Следователи спецслужбы уведомили его о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 149, 258-3,260, 438 Уголовного кодекса.

Многие бывшие узники "Изоляции" с ужасом вспоминают Куликовского как главного палача тюрьмы. Садист обрек людей на пытки и иногда лично пытал пленных и простых граждан, которых обвиняли в деятельности против так называемой "ДНР."

10 ноября суд отправил Куликовского под стражу без права залога.