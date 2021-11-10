ВАКС заочно арестовал одесского бизнесмена Галантерника

Следствие считает его организатором преступной схемы по завладению землей территориальной общины Одессы.

ВАКС заочно арестовал одесского бизнесмена Галантерника
Фото: mvs.gov.ua

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал одесского бизнесмена Владимира Галантерника, которого в СМИ называют "теневым хозяином Одессы".

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Следствие считает Галантерника организатором преступной схемы для незаконного завладения землей территориальной громады Одессы, нанесшей ущерб более чем на 558 миллионов гривень. В этом деле фигурирует также мэр города Геннадий Труханов.

Галантерник находится вне Украины. Прокурор во время заседания заявил, что подозреваемый в последние годы большую часть времени находится за границей - в 2017 году его не было в Украине 215 дней, в 2018-221, в 2019-240, в 2020-191. В этом году он находился за пределами Украины 56 дней.

Адвокаты называли меньшие временные отрезки, однако признали, что Галантерник часто бывает в Лондоне, где проживает его семья.

Напомним, 2 ноября Национальное антикоррупционное бюро объявило Галатерника в розыск.

Детективы НАБУ считают, что в 2015-2019 годах мэр Одессы Труханов вместе с другими чиновниками одесской мэрии помог незаконно передать под застройку шесть участков коммунальной земли общей площадью 15,9 га. Из-за этого город потерял более 558 миллионов гривень. Общий ущерб городского бюджета от действий преступной организации следствие оценило в 689 миллионов гривень.

Основную выгоду от схемы якобы получал Галантерник.

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