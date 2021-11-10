Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко встретился с Послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс. Об этом сообщает пресс-служба " ЕС ".

Отмечается, что во время встречи обсуждались вопросы, связанные с преодолением актуальных вызовов, в частности концентрации роSSийских войск на границах, миграционного кризиса на восточных границах Евросоюза , угрозы роSSийского газового реванша.