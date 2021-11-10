Порошенко встретился с Послом Великобритании в Украине

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с преодолением актуальных вызовов.

Порошенко встретился с Послом Великобритании в Украине
Фото: eurosolidarity.org

Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко встретился с Послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс. Об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

Отмечается, что во время встречи обсуждались вопросы, связанные с преодолением актуальных вызовов, в частности концентрации роSSийских войск на границах, миграционного кризиса на восточных границах Евросоюза, угрозы роSSийского газового реванша.

"Петр Порошенко поблагодарил международных партнеров за помощь Украине в отпоре роSSийской агрессии, сохранении санкционного режима против РоSSии, усилении военных и оборонных способностей украинской армии. Пятый Президент Украины обратил внимание Посла Великобритании, председательствующей в Группе Семи (G7), на состояние демократии в Украине, реформирование системы правосудия и борьбы с коррупцией, а также усиление давления на демократическую оппозицию и свободу средств массовой информации, в том числе из-за одобрения так называемого закона о деолигархизации", - отметили в "ЕС".

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