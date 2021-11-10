Украина удвоит количество пограничников на границе с Беларусью

Украина намерена удвоить количество пограничников на государственной границе из-за угрозы попадания в страну нелегальных мигрантов из Беларуси.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает "Интерфакс-Украина".

"Могу сказать, что в отношении пограничников, их количество удвоится на государственной границе. Также будут привлечены достаточно серьезные резервы Национальной гвардии и Национальной полиции. Будут люди, которые будут вблизи границы, поскольку речь идет об их дислокации там... Также будут функционировать мобильные группы, которые будут функционировать мобильными группами, будут передвигаться вдоль границы для выявления незаконного пересечения границы", – сказал Монастырский на брифинге в Киеве .

В Киеве у посольства Беларуси прошла акция против попытки Лукашенко терроризировать Польшу мигрантами

Он также подчеркнул, что "ответ и реакция украинских правоохранителей и гвардейцев будут достаточно жесткими, четкими, корректными в рамках закона, регламентирующего защиту государственной границы".

Напомним, в сентябре 2020 года Євросоюз отказался признать легитимность победы Александра Лукашенка на выборах президента Беларуси и призвал к проведению новых свободных выборов в Беларуси под наблюдением ОБСЕ/БДИПЧ. Окончательно отношения между ЕС и режимом Лукашенко испортились после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске для задержания оппозиционного блогера.

С июня 2021 г. белорусский режим начал целенаправленно организовывать транзит мигрантов в страны Евросоюза . Сначала жертвой избрали Литву, затем – Латвию и Польшу . Ситуация обострилась в начале ноября, когда на польской границе в нейтральной полосе застряли несколько сотен мигрантов. В Польшу их не пускают, а вернуться в Беларусь им не дают силовики.