Госавиаслужба поддержала дерегуляцию ставок аэропортовых сборов

Государственная авиационная служба выступает за дерегулирование ставок аэропортовых сборов. Об этом на заседании авиационного комитета Федерации работодателей транспорта Украины сказал первый заместитель главы Госавиаслужбы Сергей Коршук.

"У нас есть в приложении №1 регламент ЕС , который четко говорит, что, например, для европейских аэропортов, в которых менее 5 млн пассажиров в год, ставки сборов не фиксируются государством, а устанавливаются аэродромом самостоятельно. Я думаю, что это как раз в разрезе этих вопросов один из первых документов, которые, по моему мнению, необходимо было бы принять в Украине", - сказал он.

В свою очередь главный специалист по евроинтеграции Министерства инфраструктуры Анна Мазур отметила, что министерство подготовило необходимые нормативные акты для внесения изменений в законодательство, согласно которым аэропорты с небольшим пассажиропотоком смогут самостоятельно устанавливать ставки аэропортовых сборов.

"Законодательство Украины регламентирует полномочия органов центральной исполнительной власти, где прописано, что Мининфраструктуры устанавливает эти сборы и их размер, мы хотим убрать эти (полномочия) от министерства, чтобы было понятно, что мы регулируем только те аэропорты, где значительный пассажиропоток, где небольшой - аэропорты все делают самостоятельно", – сказала она.

Также во время заседания Коршук рассказал о предстоящей работе по имплементации соглашения о совместном авиационном пространстве между ЕС и Украиной.

При этом, по словам Коршука, соглашением предусмотрено создание совместного комитета по решению возникших вопросов.

"Первая задача, которую будет решать комитет – пересматривать приложение №1 и перечень нормативно-правовых актов, указанных в парафированном соглашении. Ряд нормативно-правовых актов ЕС уже не работает, поскольку приняты новые или внесены изменения в существующие. Поэтому совместный комитет начнет работу по анализу приложения №1, где есть четкий перечень нормативно-правовых актов, которые должны быть внедрены и инкорпорированы в законодательство Украины", - сказал он.

По словам Коршука, главная задача украинской стороны в комитете - защита национальных интересов.

"Через комитет у нас будет возможность, при правильной организации работы, много вопросов развернуть в свою пользу. Комитет имеет полномочия вносить изменения в текст соглашения и процедуру его реализации. Комитет должен быть мощным интеллектуально, это должна быть профессионально созданная группа, которая будет отстаивать интересы государства", - сказал он.

При этом Коршук подчеркнул, что Украина должна сохранить право на сертификацию авиационной техники.

"Соглашением в тексте это четко выписано, Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) на этом не остановилось и не успокоилось, и сейчас действительно продолжаются попытки EASA через рабочие соглашения и другие инструменты побуждать нас пойти путем делегирования сертификации авиационной техники в EASA. Я вам озвучу свое мнение, мы ни в коем случае не должны сомневаться в том, что Украина – это государство-производитель, государство, которое дает сертификаты и должно это оставить за собой, пока у нас в стране есть авиационная промышленность, и это мы должны охранять как зеницу ока", – отметил он.

Как сообщалось ранее, в конце 2017 года Министерство инфраструктуры сообщило, что планирует внедрить Европейскую директиву по аэропортовым сборам, которая предусматривает, что аэропорты с пассажиропотоком до 5 млн человек в год будут самостоятельно устанавливать ставки аэропортовых сборов. 12 октября в Киеве в рамках саммита "Украина – ЕС " Украина и Европейский Союз подписали соглашение о совместном авиационном пространстве.

Процесс создания совместного авиационного пространства ЕС начался еще в 1999 году.

12 декабря 2006 года Совет ЕС уполномочил Комиссию начать соответствующие переговоры с Украиной.

В октябре 2013 года текст соглашения о совместном авиационном пространстве был согласован сторонами, однако из-за внешнеполитических условий подписание было отложено на неопределенный срок.