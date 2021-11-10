Суд в Мариуполе арестовал главного палача донецкой "Изоляции" без права на залог

Ему поставлено в известность о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса.

Суд в Мариуполе арестовал главного палача донецкой "Изоляции" без права на залог
Фото: ssu.gov.ua

Приморский районный суд Мариуполя избрал террористу "ДНР" Денису Куликовскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили LB.ua в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Суд арестовал его до 7 января без возможности внесения залога.

Как передает "Суспильне", Куликовский на суде отказывался общаться с журналистами. Он признал свою вину и сказал, что сожалеет о содеянном.

Также он рассказал, что последние несколько лет проживал в Киеве, а снять жилье ему помогали знакомые.

Напомним, вчера контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего боевика террористической организации "ДНР", главу незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области "Изоляция" Куликовского. Следователями спецслужбы ему было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 149, 258-3,260, 438 Уголовного кодекса.

Многие бывшие узники "Изоляции" с ужасом вспоминают Куликовского как главного палача тюрьмы. Садист обрек людей на пытки и иногда лично пытал пленных и простых граждан, которых обвиняли в деятельности против так называемой "ДНР."

По словам его жертв, под руководством "Палича" заключенных избивали, резали, душили, топили, пытали электрическим током и насиловали. Кроме этого, Куликовский практиковал такие методы психологического воздействия, как захоронение заживо и инсценировка расстрелов.

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