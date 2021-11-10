СБУ рекомендовала СНБО наложить санкции на новых владельцев самолетов, которые летали в РоSSию

Самолет Медведчука с момента применения ограничительных мер не вылетал из "Жулян", три других самолета находились не в Украине.

СБУ рекомендовала СНБО наложить санкции на новых владельцев самолетов, которые летали в РоSSию
Секретарь СНБО Алексей Данилов
Фото: wing.com.ua

СБУ рекомендовала Совету нацбезопасности и обороны применить санкции в отношении новых владельцев самолетов, ранее связанных с компанией JET4U SRL и летавших в РоSSию. Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов во время брифинга по результатам заседания СНБО.

В январе по предложению Службы безопасности были приняты ограничительные меры против молдавского оператора чартерных рейсов. Но сейчас зафиксированы попытки обойти эти ограничения.

"На момент принятия решения о санкциях четыре воздушных судна находились за пределами Украины, а одно – самолет, который использовал Медведчук – находился в аэропорту «Жуляны». Там он находится и сейчас. Впоследствии бенефециары судов начали менять владельцев и обслуживающие компании", – отметил Иван Баканов.

Он добавил, что в феврале СБУ предложила обновить санкции, применив их уже к новым собственникам-нерезидентам. Новый пакет ограничений касался ряда компаний с Британских Виргинских островов.

"Но на этом подсанкционные субъекты не остановились. Мы фиксируем попытки сменить собственников, обслуживающие компании и бортовые номера. И таким образом обойти санкции", – заметил Баканов.

Напомним, зимой по инициативе Службы безопасности Украины к молдавской авиакомпании JET4U SRL и португальской JET4U LDA применены санкции за осуществление полетов в РоSSийскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства.

ZN.UA со ссылкой на источники в СБУ написало, что самолетами этих авиакомпаний в РоSSию летали глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук и его коллега Тарас Козак.

Эти самолеты, по данным источников, были перерегистрированы в Молдове после того, как в США озвучили намерение ввести санкции в отношении Медведчука. Казак и Медведчук летали этими самолетами в РоSSию, причем рейсы были прямыми, что запрещено.

Санкции должны действовать до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к РоSSии о возмещении ущерба в связи с аннексией полуострова.

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