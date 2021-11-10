Секретарь СНБО предложил социал-демократам Германии разместить мигрантов из Беларуси в Бундестаге или у себя дома

Данилов прокомментировал слова Нильса Шмида, который предложил привлечь Украину к решению проблемы мигрантов на границе Польши и Беларуси.

Секретарь СНБО предложил социал-демократам Германии разместить мигрантов из Беларуси в Бундестаге или у себя дома
Фото: facebook.com/rnbou

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал слова эксперта по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильса Шмида, который предложил привлечь Украину к решению проблемы мигрантов на границе Польши и Беларуси.

"Мы рассматривали этот вопрос на заседании СНБО. У нас есть предложение социал-демократам Германии - взять мигрантов домой, по два, по три, по пять. Если есть место, можно разместить их в кабинетах Бундестага... Пусть они там находятся. Из какого испуга мы должны их брать к себе, если немцы должны о них заботиться?" - сказал Данилов на брифинге.

"Очень странно, когда немцы рассказывают нам, что нам делать на этот счет... Такое предложение прозвучало, я не шучу. Именно социал-демократам", - добавил глава СНБО.

Напомним, эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильc Шмид предложил договориться с Украиной о приеме беженцев до тех пор, пока идет рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС.

С июня 2021 г. белорусский режим начал целенаправленно организовывать транзит мигрантов в страны Евросоюза. Сначала жертвой избрали Литву, затем – Латвию и Польшу. Ситуация накалилась в начале ноября, когда на польской границе в нейтральной полосе застряли несколько сотен мигрантов. В Польшу их не пускают, а вернуться в Беларусь им не дают силовики.

В сентябре 2020 г. Евросоюз отказался признать легитимность победы Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси и призвал к проведению новых свободных выборов в Беларуси за наблюдения ОБСЕ/БДИПЧ. Окончательно, отношения между ЕС и режимом Лукашенко испортились после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске для задержания оппозиционного блоггера.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Одри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКООдри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКО
Послы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУПослы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУ
Генсек Совета Европы посетила админграницу с оккупированным КрымомГенсек Совета Европы посетила админграницу с оккупированным Крымом
В суд направлено 56 дел из-за нарушений на выборах мэра Харькова, - ЦИКВ суд направлено 56 дел из-за нарушений на выборах мэра Харькова, - ЦИК
ВСУ увеличат число ударных беспилотников "Байрактар"ВСУ увеличат число ударных беспилотников "Байрактар"
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ рекомендовала СНБО наложить санкции на новых владельцев самолетов, которые летали в РоSSиюСБУ рекомендовала СНБО наложить санкции на новых владельцев самолетов, которые летали в РоSSию
В Киеве у посольства Беларуси прошла акция против попытки Лукашенко терроризировать Польшу мигрантамиВ Киеве у посольства Беларуси прошла акция против попытки Лукашенко терроризировать Польшу мигрантами
СНБО обсудит ситуацию на границе с Беларусью, - ДаниловСНБО обсудит ситуацию на границе с Беларусью, - Данилов
Зеленский созывает заседание СНБОЗеленский созывает заседание СНБО
Минветеранов объяснило предоставление статуса УБД заместителю секретаря СНБО ДемченкоМинветеранов объяснило предоставление статуса УБД заместителю секретаря СНБО Демченко
Лукашенко предостерег Польшу от применения армии против мигрантовЛукашенко предостерег Польшу от применения армии против мигрантов
Зеленский обсудил с президентом Польши наплыв нелегалов из Беларуси и "Северный поток-2"Зеленский обсудил с президентом Польши наплыв нелегалов из Беларуси и "Северный поток-2"
РоSSийские наемники обстреляли Болотене в Луганской области и повредили дома и линию электропередачиРоSSийские наемники обстреляли Болотене в Луганской области и повредили дома и линию электропередачи
В Беларуси у границы с Польшей собралась толпа мигрантов, начался прорыв (обновлено)В Беларуси у границы с Польшей собралась толпа мигрантов, начался прорыв (обновлено)
Офис президента засекретил результаты люстрационной проверки заместителя секретаря СНБО Демченко, - "Схемы"Офис президента засекретил результаты люстрационной проверки заместителя секретаря СНБО Демченко, - "Схемы"
Последние новости
Подгружаем последние новости