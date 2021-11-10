Секретарь СНБО предложил социал-демократам Германии разместить мигрантов из Беларуси в Бундестаге или у себя дома

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал слова эксперта по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильса Шмида, который предложил привлечь Украину к решению проблемы мигрантов на границе Польши и Беларуси.

"Мы рассматривали этот вопрос на заседании СНБО. У нас есть предложение социал-демократам Германии - взять мигрантов домой, по два, по три, по пять. Если есть место, можно разместить их в кабинетах Бундестага... Пусть они там находятся. Из какого испуга мы должны их брать к себе, если немцы должны о них заботиться?" - сказал Данилов на брифинге.

"Очень странно, когда немцы рассказывают нам, что нам делать на этот счет... Такое предложение прозвучало, я не шучу. Именно социал-демократам", - добавил глава СНБО.

Напомним, эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильc Шмид предложил договориться с Украиной о приеме беженцев до тех пор, пока идет рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС .

С июня 2021 г. белорусский режим начал целенаправленно организовывать транзит мигрантов в страны Евросоюза . Сначала жертвой избрали Литву, затем – Латвию и Польшу . Ситуация накалилась в начале ноября, когда на польской границе в нейтральной полосе застряли несколько сотен мигрантов. В Польшу их не пускают, а вернуться в Беларусь им не дают силовики.