Под санкции против контрабандистов в общей сложности попали 22 физических лица и 146 юридических, – Баканов

Также были остановлены финансовые операции в 23 банках.

Со дня внедрения санкций против контрабандистов в Украине под ограничения попали 22 физических лица и 146 юридических. Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов по результатам заседания Совета нацбезопасности и обороны.

Активы топ-контрабандистов были заблокированы, а деятельность многих субъектов предпринимательской деятельности приостановлена.

"Это вполне оправданные шаги. Ведь ранее были зафиксированы подозрительные финансовые операции, связанные с отмыванием доходов, на 938 миллионов гривен. Этим субъектам заблокированы активы и остановлена их финансово-хозяйственная деятельность. По топ-контрабандистам также открыто уголовное производство", - отметил глава СБУ .

Также были остановлены финансовые операции в 23 банках, ограничено право совершать нотариальные действия по 104 объектам недвижимости, прекращена выдача разрешений и лицензий на ввоз и вывоз валютных ценностей.

Напомним, что в апреле 2021 года вступило в силу решение СНБО о санкциях против двух десятков человек, которых власти считают контрабандистами. Тогда же был внесен законопроект о криминализации контрабанды, который пока прошел только первое чтение.

В середине октября секретарь СНБО Алексей Данилов признал, что санкции против контрабандистов не смогли остановить незаконное перемещение товаров через границу.

Также в октябре ДБР провело обыски у лиц из санкционного списка контрабандистов, которые смогли возобновить противоправную деятельность в обход наложенных санкций.