Данилов и Баканов ответили на слова Авакова о том, что санкционные списки раздавались "за 5 минут до заседания"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов объяснил заявление экс-председателя МВД Арсена Авакова о получении членами СНБО информации о компаниях и людях, которых должны были внести в санкционные списки, за 5 минут до начала заседания.

По словам Данилова, это объясняется тем, что такая информация тайна и не может быть получена ранее. Об этом он сообщил на брифинге по результатам заседания СНБО.

"О вопросе Арсена Борисовича, могу сообщить следующее: действительно, ряд вопросов, которые рассматриваются в режиме "секретно", выдаются непосредственно перед заседанием под подпись. После заседания такие документы сдаются каждым членом СНБО назад. Мы не можем выдавать их заранее, они представляются непосредственно перед заседанием. Каждый член СНБО может с ним ознакомиться, может задавать на заседании Совета безопасности и обороны вопросы, если такие вопросы возникают", - отметил он.

Данилов добавил, что все члены СНБО голосуют так, как хотят, и голосование является тайным.

Обновление. Глава СБУ Иван Баканов на брифинге добавил, что фамилии подсанкционных лиц не вносятся за 5 минут до заседания.

"Каждый орган работает в рамках своих нормативов, готовят и представляют документы на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны заранее", - отметил он.

Напомним, Аваков в интервью заявил, что в какой-то момент СНБО начал "штамповать" санкции. Такие действия, по его словам, были недопустимы. Он также сказал, что на заседании СНБО могли "с голоса" называть фамилии, которых в материалах вообще не было. При этом секретарь СНБО Алексей Данилов ответил, что якобы просто не успели размножить.