В Киеве у посольства Беларуси прошла акция против попытки Лукашенко терроризировать Польшу мигрантами

В Киеве у здания посольства Беларуси прошла акция против режима Александра Лукашенко, пытающегося разжечь миграционный кризис в Европейском Союзе.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Макс Требухов

Организаторы акции - Национальное Сопротивление - выступают против попытки Лукашенко терроризировать Польшу бандами мигрантов. Они отмечают, что на месте Польши может оказаться и Украина.

Лукашенко и его карликовый хозяин не остановятся ни перед чем в своем желании навязать собственные правила игры. Поэтому им ничего не мешает после Польши повторить этот эксперимент уже с Украиной. Мы вместе должны забыть за все несогласия между нашими народами и совместно противостоять восточной левацкой, необольшевистской орде. Сегодня под ударом оказалась Польша , завтра - Украина!" – говорится в сообщении организаторов.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, белорусский режим Лукашенко с лета 2021 года занимается разжиганием нового миграционного кризиса в ЕС - сознательно принимает мигрантов с Ближнего Востока и Африки в Минск, а затем отправляет их пешком на границу с европейскими странами.