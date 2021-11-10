В Киеве у посольства Беларуси прошла акция против попытки Лукашенко терроризировать Польшу мигрантами

"Сегодня под ударом оказалась Польша, завтра – Украина!".

В Киеве у здания посольства Беларуси прошла акция против режима Александра Лукашенко, пытающегося разжечь миграционный кризис в Европейском Союзе.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Макс Требухов

Организаторы акции - Национальное Сопротивление - выступают против попытки Лукашенко терроризировать Польшу бандами мигрантов. Они отмечают, что на месте Польши может оказаться и Украина.

Лукашенко и его карликовый хозяин не остановятся ни перед чем в своем желании навязать собственные правила игры. Поэтому им ничего не мешает после Польши повторить этот эксперимент уже с Украиной. Мы вместе должны забыть за все несогласия между нашими народами и совместно противостоять восточной левацкой, необольшевистской орде. Сегодня под ударом оказалась Польша, завтра - Украина!" – говорится в сообщении организаторов.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, белорусский режим Лукашенко с лета 2021 года занимается разжиганием нового миграционного кризиса в ЕС - сознательно принимает мигрантов с Ближнего Востока и Африки в Минск, а затем отправляет их пешком на границу с европейскими странами.

Сначала мигрантов направляли к границе Литвы, но теперь поток сместился в сторону Польши.

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