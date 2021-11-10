Доктор Комаровский рассказал об опасности вакцин от Covid-19

Известный украинский врач и телеведущий Доктор Комаровский рассказал, можно ли доверять препаратам для вакцинации Pfizer и стоит ли делать третью (бустерную) прививку.

Доктор Комаровский рассказал об опасности современных вакцин от коронавируса

Вопросы, которые волнуют украинское общество, задал Доктору Комаровскому журналист Дмитрий Гордон. В ходе беседы Евгений Олегович отметил, что на сегодняшний день уже завершена третья фаза исследований по вакцинам Pfizer, Moderna тоже практически уже заканчивает заключительный этап испытаний. Обе вакцины врач-педиатр считает абсолютно безопасными для здоровья и жизни людей.

Это значит, что украинцы могут получить третью дозу бустерной или дополнительной вакцины. Сделать это можно спустя полгода после второй дозы. Обязательно ли нужно ставить третью прививку от коронавируса? Доктор Комаровский считает, что да.

"Я считаю, однозначно да. Полгода после второй дозы — да, однозначно надо", — отметил педиатр.

Придется ли гражданам Украины получать четвертую дозу вакцины от коронавируса в будущем, Евгений Комаровский ответил, что пока это никому не известно.

В любом случае, давать направление на вакцинацию, а также на получение бустерной дозы должен лечащий врач на основании проведенного обследования.

Напомним, в Украине расширили список профессий, которые подлежать обязательной вакцинации от коронавируса.


Шевченко Лилия, Тудей

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