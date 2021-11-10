Виталий Кличко признался, что иногда в политике хочется применить навыки бокса

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Бывший чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе по версиям WBO (1999—2000), журнала The Ring (2004—2005) и WBC (2004—2005, 2008—2013), мэр Киева Виталий Кличко признался, что никогда не использовал своих боксерских навыков вне ринга.

"Я ни разу не использовал свои физические навыки и способности за пределами ринга, — сказал Кличко в интервью журналисту Дмитрию Гордону. — И надеюсь, честно говоря, что никогда не буду использовать. Но находясь в политике, как этого иногда хочется!

Вот стоит перед тобой кто-то, ты знаешь правду, а он лжет тебе, лжет, глядя прямо в глаза... Ты думаешь: "Как бы тебе надорвать уши"

Ты начинаешь ему объяснять правильные вещи, но он все равно лжет, и думаешь: "Попался бы ты мне когда-нибудь в ринге, я тебе, конечно, дал бы". Но это такие фантазии", – поделился мнениями Кличко-старший.

Виталий Кличко одержал 45 побед на профессиональном ринге (41 нокаут) и два поражения. В своем последнем поединке он в 2012 году техническим нокаутом победил Мануэля Чарра. Бой состоялся в Москве.