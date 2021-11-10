НАН: Украина, вероятно, уже вышла на пик осенней волны COVID-19

Количество положительных тестов уже падает, а смертность будет расти еще примерно неделю.

Национальная академия наук предполагает, что Украина уже вышла на пик осенней волны COVID-19.

Об этом говорится в свежем прогнозе Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.

"В последние две недели, вероятнее всего, был пройден пик по количеству новых заболеваний. Об этом свидетельствует динамика количества положительных ПЦР-тестов, что демонстрирует снижение на 15% за последние 10 дней. Увеличение задержек в регистрации новых случаев привело к сглаживанию формы пика новых обнаружений", но ожидается начало снижения уже в течение одной недели. При этом пиковая смертность и занятость больниц еще не пройдена, рост смертности ожидается еще около одной недели", - заявили в НАНУ.

Хотя новые случаи болезни и новые госпитализации все еще не демонстрируют устойчивой нисходящей динамики, ее можно ожидать в ближайшую неделю.

Количество новых госпитализаций также стабилизировалось и в последние дни демонстрировало слабое снижение. К настоящему моменту уже занято на 5% больше коек, чем максимально во время минувшей весенней волны.

Напомним, что постепенный рост заболеваемости ковидом в Украине начался с середины июля, а новую вспышку наблюдатели признали в сентябре.