В Украине разработали бронежилет для женщин

Первые экземпляры уже тестируют военнослужащие Киевского гарнизона Нацгвардии.

В Украине разработали бронежилет для женщин
Фото: скрин відео

В Украине по запросу Национальной гвардии разработали бронежилеты для женщин, несущих военную службу.

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян.

"Несколько экземпляров военнослужащие-женщины Киевского гарнизона Нацгвардии получили от производителя бронезащиты и уже тестируют на себе. Ждем отзывов", - написала Акопян в фейсбуке.

Заместитель главы МВД отметила, что интеграция женщин в армию и Нацгвардию активно происходит последние несколько лет. Однако есть еще много организационных и функциональных вещей, которые необходимо перестроить в системе с учетом особенностей и потребностей женщин в службе.

Как сообщалось, в Вооруженных силах Украины на должностях командиров взводов служат 109 женщин. В общей сложности в украинской армии служат и работают около 57 тысяч военнослужащих-женщин и гражданских.

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