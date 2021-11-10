Со следующего года правительство начнет погашение пенсионных долгов переселенцам, - Верещук

Новая глава Минреинтеграции надеется полностью погасить задолженность за два года.

Со следующего года правительство начнет погашение пенсионных долгов переселенцам, - Верещук
Фото: Макс Требухов

Новая руководитель Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что со следующего года правительство начнет постепенно выплачивать переселенцам недополученные пенсии.

Об этом она написала в Facebook.

"В 2018 году были приостановлены пенсионные выплаты за прошлые периоды переселенцам из временно оккупированных Крыма и Донбасса. Сегодня правительство приняло постановление, которое разблокирует процесс погашения пенсионных долгов внутренне перемещенным лицам за прошлые периоды", - отметила Верещук.

Так, по ее словам, со следующего года правительство начнет постепенно выплачивать недополученные пенсии из расчета в размере прожиточного минимума ежемесячно.

"Надеемся полностью погасить задолженность за два года. Это очень важный шаг! Это сотни тысяч пенсионеров. Ожидается, что на погашение пенсионных долгов внутренне перемещенным лицам из государственного бюджета будет израсходовано более 11,2 млрд гривен, из которых 6,2 млрд гривен - уже в следующем году", - добавила Верещук.

Напомним, 4 ноября Верещук была назначена главой Минреинтеграции после того, как ее предшественник Алексей Резников перешел на должность министра обороны. Она также присоединилась к работе Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Свой первый визит в качестве главы Минреинтеграции Верещук совершит на Донбасс. Она отмечала, что хочет поговорить с людьми, которые там живут и страдают от безработицы и экологических угроз. Врещук отмечала, что для жителей этих территорий необходимо установить льготы, в частности – на оплату коммунальных услуг.

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