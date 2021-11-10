Кулеба назвал страны ЕС, которые останутся открытыми для вакцинированных украинцев (обновлено)

Обновляется новыми данными. Чехия, Нидерланды, Австрия и Дания останутся открытыми для путешествий вакцинированных украинцев, в том числе и в туристических целях. Список стран, которые не стали вводить запреты на поездки из Украины после исключения нашего государства из "зеленого списка", публикует министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter .

Условия путешествия в Чехию для привитых остаются такими же, как раньше. Въезд в Чехию, согласно информации на сайте TripAdvisor, разрешен гражданам Украины, прошедшим полный курс прививки (после второй дозы должно пройти по меньшей мере 14 дней) вакциной, сертифицированной Европейским агентством по лекарственным средствам, а именно: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna ), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield.

Однако перед въездом обязательно нужно заполнить въездной формуляр, который затем показать на пограничном контроле.

"Кроме указанных ковид-сертификатов, въезд разрешается при наличии действительного заграничного биометрического паспорта и медицинского страхования на срок поездки", - добавили в МИД .

В Нидерланды, помимо сертификата о вакцинации, нужно взять и отрицательный тест на ковид. Эта норма будет действовать с 13 ноября. Нидерланды разрешают вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения.

Для путешествия также нужно заполнить Декларацию о вакцинации от COVID-19 и показать подтверждение обратного рейса.

Австрия сохранила полноценный безвизовый въезд для украинцев, прошедших полный курс вакцинации, сообщил Кулеба.

Въезд без регистрации и без карантина разрешен с сертификатом о полной вакцинации против COVID-19 одной из приведенных ниже вакцин, если последняя вакцинация, необходимая для полной иммунизации, была сделана более чем за 14 дней до въезда и была проведена не ранее 270 дней назад.

Признанные вакцины: Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca/Covishield от Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson; mRNA-1273 #Covid-19# Vaccine от Moderna; Sinopharm/BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac-CoronaVac vaccine.

Также можно въехать с подтверждением о выздоровлении после заболевания COVID-19 (медицинская или официальная справка о том, что инфекция была преодолена в течение последних 180 дней, или медицинская или официальная справка от врача с указанием наличия нейтрализующих антител, не дольше, чем 90 дней), оформленная на английском или немецком языке.

Сертификаты вакцинации в приложении "Дия", бумажные сертификаты с портала "Дия" с QR-кодом и бумажные свидетельства от семейного врача (т.н. желтый сертификат) признаются австрийской стороной, однако они должны быть оформлены на английском или немецком языке с указанием количества сделанных доз и типа вакцины.

Дания также сохранила полноценный безвизовый въезд для граждан Украины, прошедших полную вакцинацию. Въезд разрешен с сертификатом подтверждения выздоровления от #Covid-19# или полной вакцинацией от #Covid-19# вакциной, одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Janssen/Johnson & Johnson, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/.

Сертификат в виде QR-кода может быть предъявлен в мобильном приложении или напечатан на бумаге.

Напомним, что открытыми для путешествий вакцинированных граждан Украины остаются Кипр, Эстония и Хорватия.