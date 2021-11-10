Украина начинает переговоры с США об отмене пошлины на импорт стали

Министр экономики Юлия Свириденко совместно с торговым представителем США послом Кэтрин Тай и послом Украины в США Оксаной Маркаровой открыла 10-е юбилейное заседание Украинско-американского торгово-инвестиционного совета.

Об этом Свириденко сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, среди наиболее важных приоритетов – отмена американских пошлин на украинскую сталь, сотрудничество в сфере сельского хозяйства (в том числе по мелиорации), защита интеллектуальной собственности.

«Недавняя договоренность США и ЕС дает нам шанс также освободить украинскую сталь из-под пошлин. Тем более, она полностью выплавлена в Украине (как этого требуют США). Эта дискуссия сложна в свете глобальной проблемы перепроизводства стали. Но у нас с США очень схожие взгляды на эту проблему», - сообщила Свириденко.

Напомним, США и ЕС достигли согласия в вопросе тарифов на сталь и алюминий, поставляемых в Штаты из Европы. В соответствии с достигнутым соглашением, годовой объем квоты для европейских металлургов, в пределах которой импорт на американский рынок не будет облагаться защитными пошлинами, составит 3,3 млн. т металлопродукции, а также 18 тыс. т. - для необработанного алюминия и 366 тыс. т. - для алюминиевых полуфабрикатов. В отношении импорта украинской металлопродукции США все еще сохраняют 25%-ную пошлину, хотя Киев несколько раз пытался договориться с Вашингтоном о ее замене на беспошлинные квоты.