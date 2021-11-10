Кличко о разделении полномочий мэра и главы КГГА: машина с двумя водителями далеко не уедет

Попытки Банковой разделить должности городского головы Киева и главы Киевской городской госадминистрации антиконституционны и могут закончиться для столицы трагически. Мэр Киева , лидер партии "УДАР" Виталий Кличко заявил, что намерен отстаивать законность и защищать права киевлян на самоуправление. Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону.

«Можете себе представить, когда два водителя в одной машине, которая движется, начинают дергать за руль. Один в одну, другой в другую сторону. Есть очень большая опасность, что эта машина далеко не проедет. Или до первого перекрестка. И закончиться может трагически. Это может нарушить систему управления в городе», - сказал Кличко.

Он объясняет попытки разделить должности желанием власти Зеленского взять Киев под свой контроль, поскольку сделать это во время выборов не удалось.

«Еще Наполеон сказал: кто владеет Парижем – владеет Францией. В данном случае есть огромное желание руководить столицей. Но были местные выборы, представитель «Слуги народа» принимал участие в данных выборах и занял 5-е место. Поэтому шанс был, но киевляне не доверили, не дали такое право», - отметил мэр Киева .

Кличко напомнил, что разделение должностей – это нарушение Конституции. И высказал уверенность, что президент как гарант Конституции не пойдет на нарушение Основного закона.

«Если будет сниматься с поста волевым решением, то это нарушение Конституции. Я надеюсь, там грамотные юристы подсказали, что этого нельзя делать. И сейчас собираются проводить закон о столице. Который тоже будет нарушать Конституцию. Но это уже не президент будет, а хотят сделать это через парламент. Под видом децентрализации, реформ и т. д.», - сказал Кличко.

Лидер партии «УДАР» заявил, что будет всеми доступными методами защищать законность и права местного самоуправления.