Кабмин втрое повысил тариф на пересадку легких и сердца

Медицинские учреждения будут получать за операцию более 2 миллионов гривен.

Кабмин втрое повысил тариф на пересадку легких и сердца
Фото: facebook.com/pg/KovelMTMO1993

Кабинет министров повысил тариф на пересадку лёгких и сердца.

Соответствующие изменения в постановление №1083, которым утвержден перечень услуг и тарифов на услуги по предоставлению третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи методом трансплантации, были приняты на заседании правительства в среду, 10 ноября.

"За каждую трансплантацию сердца Минздрав будет платить заведениям, выполняющим такие операции, 2 001 059 грн и за трансплантацию легких - 2 678 507 грн. Минздрав инициировал обновление тарифов в соответствии с практическим опытом выполнения таких операций. Новые тарифы позволят покрыть все необходимые расходы и предоставляют возможность больницам развивать это направление медпомощи", - прокомментировал решение правительства министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Ранее трансплантация сердца или комплекса "сердце-легкие" оплачивалась медицинским учреждениям по тарифу 614 тысяч гривен. Правительство разделило услугу на две отдельные и повысило тариф для каждой из них.

В 2020 году в Украине были проведены 9 трансплантаций сердца, а в 2021 году, по состоянию на 18 октября, – уже 20. Также в 2021 году медики впервые пересадили сердце ребенку и выполнили первую пересадку легких от донора-трупа.

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