СНБО обсудит ситуацию на границе с Беларусью, - Данилов

Это один из вопросов сегодняшнего заседания.

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины 10 ноября будет посвящено ситуации, сложившейся на границе с Беларусью.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "Интерфакс-Украина".

"Вчера было два больших совещания. Первое совещание было в Главном управлении разведки Министерства обороны, затем было большое совещание у президента. Президент принял решение: сегодня - заседание СНБО. Именно по этому поводу один из вопросов", - сказал Данилов журналистам.

Вчера вечером стало известно о созыве президентом заседания. О повестке дня заседания официальной информации не было.

Заседание планировали начать в 13:30, затем начало перенесли на 15:00.