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2021-11-10
СНБО обсудит ситуацию на границе с Беларусью, - Данилов
Это один из вопросов сегодняшнего заседания.
Фото: yes-ukraine.org
Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины 10 ноября будет посвящено ситуации, сложившейся на границе с Беларусью.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "Интерфакс-Украина".
"Вчера было два больших совещания. Первое совещание было в Главном управлении разведки Министерства обороны, затем было большое совещание у президента. Президент принял решение: сегодня - заседание СНБО. Именно по этому поводу один из вопросов", - сказал Данилов журналистам.
Вчера вечером стало известно о созыве президентом заседания. О повестке дня заседания официальной информации не было.
Заседание планировали начать в 13:30, затем начало перенесли на 15:00.