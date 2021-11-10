Ситуация с коронавирусом в Киеве продолжает ухудшаться, – Кличко

Средняя заполненность коек для больных ковидом в городе – более 70%.

В Киеве продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом. Заполненность коек для больных ковидом в среднем по городу – 70%, в отдельных больницах – 99-100%. 85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке.

Из 6 тыс. коек с кислородом заполнены более 75%. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко на срочном брифинге.

За прошедшие сутки в городе обнаружили 1 740 новых больных. Умерли 73 человека, среди них есть люди в возрасте 26 лет. Также растет количество заболевших детей. На сегодняшний день на стационарном лечении с ковидом или подозрением находятся 85 детей, из них четверо – в реанимации.

"Такого количества детей не было во все предыдущие волны вируса", – констатировал Кличко.

Он добавил, что штамм "Дельта" более агрессивен и поражает молодых людей, поражает последствиями и осложнениями.

Учеба в школах Киева , в частности, в младших классах, будет продолжаться в дистанционном режиме. Ранее город закрывал школы на две недели, начиная с 23 октября.

"Мы не можем рисковать здоровьем детей, а также их семей. Многие дети переносят вирус бессимптомно, но могут заразить окружение", - добавил мэр.

Кличко призвал киевлян быть осмотрительными, не пользоваться общественным транспортом и не посещать публичные места без необходимости во избежание полного локдауна.

Напомним, Киев с 30 октября находится в "красной зоне". Ограничения не распространяются на вакцинированных граждан. По прогнозу Кличко, в самых жестких ограничениях город может находиться 2-3 недели, но все будет зависеть от динамики заполненности коек и заболеваемости.

Киев является лидером по количеству прививок, но по состоянию на 8 ноября, в городе были полностью вакцинированы менее половины жителей.